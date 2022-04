Pequeños Dueños de Camiones anuncian que no depondrán paro pese a que el Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado

26 abr. 2022 - 19:54 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este martes, la Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones, a través de su directora Pamela Sáez, anunció que no depondrán la movilización que se está desarrollando en distintas zonas del país, pese a las presiones del Gobierno.

¿Qué dijo la directora de la organización?

En conversación con Radio Bío Bío, Pamela Sáez, descartó poner fin al paro nacional, asegurando que: "Nosotros hemos tenido una sola línea y el Gobierno no puede venir a decirnos que no tiene comunicación con nosotros, que no queremos conversar, porque hemos sido muy transparentes".

Además, Sáez se declaró que sorprendida con el ultimátum hecho por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien advirtió a los transportistas que deberían "liberar las carreteras" antes de las cuatro de la tarde de este martes.

De acuerdo con Pamela Sáez, desde la organización entregaron su petitorio al Gobierno hace dos semanas, y fue enfática en asegurar que "no por eso íbamos a dejar de manifestarnos algún día".

El petitorio presentado por la organización cuenta con ocho puntos, entre los que destacan: la modificación de la Ley Juan Barrios, volviendo a su propuesta original; un seguro complementario de jubilación para conductores; el mejoramiento de conectividad en telecomunicaciones; y el mejoramiento de la asistencia en ruta.

Es precisamente respecto a este último punto que la directora de la organización hizo hincapié, manifestando que: "Me llaman conductoras que me dicen que tienen que hacer sus necesidad en una botella o en un tarro arriba del camión, porque en las áreas de descanso no hay estipulado baños y duchas de mujeres”.

Por otro lado, cabe recordar que esta tarde el Gobierno instruyó a Carabineros "a concurrir hacia los puntos bloqueados para hacer cumplir la ley de conformidad con el artículo 6 letra c) y d) de la ley de Seguridad del Estado" para aquellos camioneros que aún no despejen las rutas.

Comunicado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por interrupción del libre tránsito por carreteras y otros bienes de uso público. pic.twitter.com/HExH69WZkR — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) April 26, 2022

