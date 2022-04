Paro: camioneros avisan que el martes "no vamos a estar tan solos en esta lucha" pero descartan desabastecimiento

25 abr. 2022 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Mayor seguridad es la que exige un grupo de camioneros que se encuentra obstaculizando de manera parcial la Ruta 5 Sur a la altura de Paine, en el marco del paro convocado para este lunes, movilización que se extenderá al menos hasta el martes.

"Estamos hartos"

Al respecto, el representante de camiones independientes de Paine, Rafael Balcarce, señaló en Mega Plus que "somos una agrupación independiente que se desglosa en dos partes, somos conductores y dueños de camiones, no pertenecemos a ninguna agrupación ni sindicato".

En cuanto a los motivos del paro, declaró que "estamos hartos, ya cansados y fue la gota que rebalsó el vaso lo que pasó hace un par de días con un camionero en la zona Macrozona Sur. No puede ser que un camionero vaya a buscar el sustento de su hogar y vuelva con un balazo en la cara".

"Desde un tiempo a esta parte se descontroló, desde el momento en que desmilitarizaron la zona sur, dejaron toda la responsabilidad en Carabineros y ellos no dan abasto, por contingencia, por gente. Todas las semanas están baleando y quemando camiones, es impresionante el aumento de la violencia a lo largo de todo Chile", sostuvo.

Asimismo, dijo que "a nosotros nos pegan en el suelo entre el TAG, el combustible y alza de peajes, y esa es la razón fundamental por la cual estamos aquí".

Además, manifestó que "al momento de transitar por La Araucanía sí hay contingente policial, pero son tantas las zonas de conflicto allá, que es imposible tener un carabinero en cada fundo, en cada lugar de conflicto y sí, vemos presencia policial, pero seguimos pensando que la dotación no es suficiente".

Acercamientos con el Gobierno

Cabe señalar que durante la jornada se reunirían con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sobre lo cual, Balcarce dijo que "esperamos que nos dé respuestas concretas, que nos dé la seguridad, que lo que él nos diga se va a realizar".

Por otro lado, anunció que este martes se espera una convocatoria mayor de camioneros: "Tuvimos conversaciones con el Maule, Biobío, Rancagua y San Antonio y ellos parten hoy las movilizaciones después de las 12 de la noche. Mañana no vamos a estar tan solos en esta lucha".

Sobre la situación del norte, el representante indicó que "la paralización de ellos también es de carácter pacífico e indefinida. Nosotros hemos estado en conversaciones con Arica desde el sábado y es con los que más mantenemos conversaciones".

Descartan desabastecimiento

Finalmente, aclaró que "Chile puede tener la tranquilidad que nosotros no queremos que nos tilden como personas que desabastecieron el país, no vamos a prohibir el paso de camiones con mercadería, con insumos, vehículos de emergencia, eso no lo vamos a hacer".

"Este país ya está golpeado y no vamos a más encima a parar camiones y desabastecer el país por ningún motivo, se lo damos por firmado", concluyó.