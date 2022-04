"No voy a descansar hasta que se sepa la verdad": Madre del imputado en el caso Vivanco asegura que su hijo es inocente

25 abr. 2022 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, la mamá de Leonel Contreras, imputado por el asesinato de Valeria Vivanco, habló en el matinal Mucho Gusto asegurando que existen pruebas que demuestran que su hijo no fue quien ejecutó el mortal disparo que acabó con la vida de la joven detective.

¿Qué dijo la mamá de Leonel Contreras?

A pesar de que en un principio desde la Policía de Investigaciones entregaron diferentes versiones sobre lo que habría ocurrido en el asesinato de Valeria Vivanco, las pericias posteriores mantienen al detective Leonel Contreras -compañero de Valeria al momento de los hechos- como único imputado por el crimen y en prisión preventiva.

Sin embargo, su madre aseguró que habrían evidencias que respaldarían su inocencia, indicando que: "Yo siempre he sabido que mi hijo es inocente, primero lo sientes como madre, y segundo, la cantidad de información que hay, te lo respalda".

"Se que él hizo todo lo que podía hacer para poder colaborar y ayudar a la Valeria, fue el que le fue haciendo presión en la herida, golpeándole la cara, hablándole... él la cargó", sostuvo la madre del imputado.

En la misma línea, señaló que seguirá "exigiendo justicia" para su hijo, agregando que: "No voy a descansar hasta que se sepa la verdad".

Sobre el momento en que se enteró de que su hijo podría ser sospechoso en la investigación, la madre del imputado contó que: "Mi hijo me alcanzó a enviar un mensaje de texto, me dijo 'mamá esté tranquila, vamos a salir de esto, pero creo que me van a detener'".

Incosistencias en la investigación

La madre acusó que la investigación interna realizada por la PDI fue insuficiente y presenta incongruencias, manifestando que: "Hay una serie de cosas, por ejemplo, en la cartilla científico-técnico que ellos tienen, sale que primero la evidencia 6 no era 6 y era 5, y todo esto está comprobado con las imágenes que hay en los noticieros".

"Quiero los videos del hospital, porque no están ¿donde están?, ¿Los tomaron, no los tomaron? Porque esa cámara de video va a mostrar desde que ellos llegan hasta que entran, y los esfuerzos que hizo mi hijo para ayudar a Valeria", sostuvo ante la falta de evidencia.

Al escuchar el audio enviado por Leonel Contreras, posterior al momento de los hechos, en el que le comentó a uno de sus compañeros la situación: "Hermano, ibamos a controlar un auto y nos bajamos todos a encañolarlo, y de repente se escucha un balazo, hermano, y le pegan a la oficial Vivanco, yo estaba ahí... al lado de ella. Estoy bien si, la oficial está aquí en el hospital, la están atendiendo". La madre aseguró que: "Escucho su angustia, su angustia y su dolor por su compañera... y cuando dice 'yo estoy bien', podría haber sido la foto de mi hijo la que pasara una y otra vez en un noticiario, que el hubiese fallecido"", agregó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

