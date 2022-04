"No es tema tu sexualidad": Rodrigo Sepúlveda tras dichos del exministro Paris sobre su vida privada

24 abr. 2022 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, durante la trasmisión de Meganoticias Alerta, el conductor del noticiario, Rodrigo Sepúlveda, se tomó unos minutos para comentar los dichos del exministro de Salud, Enrique Paris, en torno a su vida privada.

Cabe señalar que el exjefe de cartera, expuso, en una entrevista a la Revista Sábado, entre otras cosas, que "no iba a hacer mi vida con una mujer".

¿Qué dijo Sepúlveda?

El conductor comenzó manifestando que quería dedicar un tiempo para hablar sobre las declaraciones del galeno.

"Que el haya reconocido su sexualidad, su manera de enfrentar la sexualidad, yo encuentro que es tan lindo, que es tan noble, que es tan sano", sostuvo.

Añadió que "uno se manifieste y que diga lo que piensa, y lo que cree, sus propias convicciones, sin miedo, sin temor, sin dar explicaciones al resto, ser como quiera, es positivo".

Te puede interesar Temblor de mediana magnitud se registra en la zona central del país

"El martes habrá lluvia y mucho viento": Jaime Leyton entrega su pronóstico del tiempo para Santiago y el país

La historia de Debanhi Escobar: La estudiante mexicana asesinada y arrojada en un pozo tras ser abusada

Además, enfatizó en que "cada uno puede ser como quiera, ustedes pueden ser como quieran. Ustedes, sexualmente, pueden tener sus propias posiciones, pensamientos".

"Acá nadie te obliga a ser como tienes que ser, ¡nadie! Para mí el tema del ministro Paris no es tema, no deberíamos estar conversando de esto, porque realmente no es tema", indicó "Sepu".

En la misma línea, agregó que "la sexualidad que uno decide llevar en su vida no es tema. Sin embargo, viniendo de una autoridad, de una persona tan pública, tan conocida, yo lo aplaudo".

"Usted es libre de pensar y hacer lo que estime, sin pasar a llevar a terceros, obviamente. Felicito al ministro, lo felicito porque no es fácil y debiera ser fácil... No es tema tu sexualidad, ¡no es tema!, pero que lo diga una autoridad es relevante", sentenció el conductor.

Todo sobre Rodrigo Sepúlveda