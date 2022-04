Exministro Enrique Paris habla de su vida privada: "No iba a hacer mi vida con una mujer"

23 abr. 2022 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Salid, Enrique Paris, dio una entrevista donde no solo habló de contingencia, sino también de su vida privada.

En conversación con Revista Sábado, de El Mercurio, explicó por qué nunca se casó.

¿Qué dijo?

"Yo tenía 35 años... y me di cuenta que no iba a hacer mi vida con una mujer. No fue fácil, porque como hijo mayor, yo tenía una carga y como había sido educado en los jesuitas, también tenía muy fuerte el tema de la culpa", partió diciendo el exjefe de cartera.

Consultado por su época de juventud, dijo que "en esos años tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época".

Paris también contó que pensó casarse antes de viajar a Bélgica, pero no lo hizo porque le confesó a su novia su condición sexual. Agregó que su pareja de ese entonces le sugirió acudir a un especialista.

"Me tocó un psiquiatra muy religioso -dice y se ríe- igual me sirvió para hacer yo mismo mi propia reflexión", cerró, agregando que la opción de llegar al altar "desde mi punto de vista, era impensado, y necesitaba ser honesto conmigo mismo. Además, para mí, eso era moralmente inaceptable".

Críticas a Iskia Siches

En lo netamente político, Paris, finalmente, volvió a criticar a la actual titular de Interior, Izkia Siches.

"Pienso que es una persona a la que le falta preparación, pero no una preparación solo política, yo creo que le falta un poco más de cultura, de pensar las cosas con más tranquilidad", dijo sobre su sucesora en el cargo.

Consultado si pediría la renuncia de Siches por los errores que ha cometido en su cargo de Ministra del Interior, el médico fue enfático.

"Creo que la renuncia tiene que pedírsela el Presidente, o ella misma renunciar si considera que está haciendo las cosas mal o dañando a su Presidente, pero yo no me meto en eso. Lo aprendí siendo ministro: Pedir renuncias no conduce a nada", expuso.

Mala relación Mañalich-Daza

Para cerrar, contó de la "mala" relación que existía entre Jaime Mañalich, elexministro de Salud, y la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

"A él no le gustaba nadie y a ella la criticaba. Tenían mala relación; eso Paula Daza lo ha dicho en muchas partes. Mira, a mí hasta su familia me agradeció el trato diferente que yo le daba, su mamá, sus hermanos, todos, su marido. Ella lo pasó muy mal", cerró.

