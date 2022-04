"Hay infiltrados, hay adultos, está manejado desde afuera": Rector del INBA denuncia que fue agredido en disturbios

23 abr. 2022 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este sábado, el rector del INBA, Gonzalo Saavedra, confesó en Meganoticias haber sido agredido el pasado martes 19 de abril, en medio de los disturbios provocados en las afueras del establecimiento, por quienes, presume, no fueron estudiantes del liceo, sino que personas externa.

¿Qué dijo el rector del INBA?

La autoridad comentó aspectos sobre los disturbios presenciados en el lugar el pasado martes, en los que resultó agredido.

"Me golpearon. Yo asumo que fue una persona de afuera (quien le pegó). No creo que un estudiante del internado... Hay, tiene que haber, pero yo no creo y me niego a pensar que un estudiante del Internado Nacional Barros Arana es capaz de golpear a su rector", dijo en conversación con Rodrigo Sepúlveda.

En la misma línea, aseguró que en este tipo de disturbios "hay infiltrados, hay adultos, está manejado desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que pedimos a gritos, no solo yo, sino que la educación pública en Santiago?... Es que podamos tener las herramientas para que podamos erradicar esta violencia".

Además, el rector recalcó su preocupación frente a la intolerancia de distintos pensamientos en los estudiantes.

"Vivir en este balancín, en el que llevamos mucho tiempo, de que si yo pienso distinto a ti soy, no sé, soy comunista, y si no soy facho. Esto no se detiene nunca, entonces no tenemos la estabilidad necesaria para poder construir una educación pública", prosiguió.

Por último, Saavedra sostuvo que "hoy día los espacios escolares no están siendo los lugares de antes, que eran de cobijo, de amor, de contención. Entonces, finalmente, los chiquillos y chiquillas hoy día rompen porque no creen en nada y porque es el reflejo de la sociedad al final."