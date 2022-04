Expertos y nueva hepatitis infantil: No se puede "tener a los niños súper protegidos y que no hagan una vida normal"

23 abr. 2022 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, los doctores Álvaro Erazo y Carmen Gloria Marambio estuvieron en Meganoticias Alerta para referirse a los casos que están surgiendo en el mundo por una nueva clase de hepatitis aguda infantil, de origen desconocido.

"La capacidad de anticuerpos se ve alterada"

Sobre esta nueva enfermedad, el exministro y pediatra, Álvaro Erazo, manifestó que "la alerta que ha establecido la OMS ya es un dato bien significativo, porque hepatitis tenemos, desde hace muchos años. La capacidad de detectar esta hepatitis y también tratarla en nuestra obligación en la población infantil".

Añadió que "estamos en presencia de un tipo de hepatitis en un contexto de pandemia, que, además, ha tenido que discernir las causas, la etiología viral, el origen viral de esta hepatitis".

Respecto a la influencia del encierro por la pandemia en las defensas de los niños, Erazo enfatizó que "el contexto de alta protección también significa un efecto, por supuesto, a veces indeseado... porque posteriormente, la capacidad de anticuerpos nuestra, más allá de las vacunas, se ve también alterada".

Sobreprotección

Al ser consultada sobre si ha presenciado casos de este nuevo tipo de hepatitis, la jefa de hospitalizados pediátricos de la Clínica Alemana, Carmen Gloria Marambio, sostuvo que "no, no hemos tenido ningún caso de hepatitis sin etiología conocida".

La facultativa se refirió la sobreprotección de los niños, hecho que no les permitiría formar defensas adecuadamente.

"Lo ideal no es buscar la infección, eso no lo hagan. Lo ideal no es buscar la infección, pero tampoco tener a los niños súper protegidos y que no hagan una vida normal. Que se sienten en la tierra, que uno lo siente en el patio, en el parque, eso es parte de la vida y estar en contacto con la naturaleza".

Todo sobre Salud infantil