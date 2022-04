Vallejo confirma que fondos de las AFP no serán expropiados: "No está en nuestra agenda ni en nuestra imaginación"

18 abr. 2022 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes la vocera Camila Vallejo, se refirió al proyecto que ingresará el Ejecutivo que prohíbe la expropiación de los fondos previsionales, discusión que surgió en medio del debate por el quinto retiro del 10% luego que parlamentarios de oposición sugirieran que estas eran las intenciones del Gobierno.

¿Qué dijo Vallejo?

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que hoy va a ingresar "la reforma para garantizar la no expropiabilidad de los ahorros de las y los trabajadores. Ese es un compromiso que hemos hecho públicamente, se lo hemos comprometido a un sector del Parlamento que le inquietaba esa posibilidad y para mayor tranquilidad eso se va a ingresar el día de hoy".

"Estaríamos cumpliendo como Gobierno y esperamos que ellos que han solicitado esta medida también cumplan con su palabra", agregó.

También precisó que "la propuesta de inexpropiabilidad significa que los ahorros que son de las y los trabajadores no son sujetos de expropiación y evidentemente el tiempo que se tramite es algo que se conversa con las y los parlamentarios que han solicitado esta medida".

"Esto es totalmente compatible con las posiciones que ha fijado la Convención Constitucional y en esto tenemos que ser sumamente claros y si es necesario reiterarlo lo vamos a hacer, ni el Gobierno, ni la Convención, ni las y los parlamentarios de las coaliciones Gobierno están buscando la expropiación de los fondos. Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestras intenciones, no está en nuestra voluntad ni en nuestra imaginación", aseguró.

Anuncio del Gobierno

El pasado 13 de abril, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, anunció que enviarían un proyecto para declarar inexpropiables los fondos de pensiones de los cotizantes.

"Toda cotización de capitalización individual, ya sea actual o futura, ya sean de carácter obligatorio o voluntario, todas las que existan o hayan existido, son fondos que son propiedad exclusiva de los trabajadores, que no son expropiables", indicó en aquella ocasión.

Además, posteriormente el Presidente Gabriel Boric reiteró que "nadie va a tocar los ahorros previsionales de los chilenos".

