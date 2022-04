Diputada Bello denuncia uso de sus fotos para promocionar cuenta de OnlyFans

11 abr. 2022 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada María Francisca Bello, de Convergencia Social, denunció que un usuario de Instagram utiliza su nombre y fotografías para promocionar una cuenta de la plataforma de contenido pagado OnlyFans, la cual se caracteriza por su material para mayores de 18 años.

¿Qué dijo la diputada?

Según acusó la parlamentaria por Valparaíso a Las Últimas Noticias, su página de Instagram es @mfranbello, mientras que la cuenta falsa utiliza el mismo nombre de usuario, pero con un guion al final.

"Al principio me dio un poco de risa, porque no podía ser cierto..., pensé que era de esos bots que roban cuentas, pero cuando vi mi foto, que no tiene connotación sexual, sí me sentí afectada", indicó la legisladora.

Bello detalló que fue su asesora de comunicaciones, Constanza Latorre, quien le informó la situación. "Me dijo que había una cuenta como un OnlyFans (plataforma de contenido pagado donde abundan imágenes de desnudos). No entré al link que aparecía en el perfil, solo llegué hasta la parte donde que aparecía mi foto y me dio lata, consignó.

Denuncia en la PDI

"Yo hice la denuncia en la PDI, en la Brigada del Cibercrimen. Esta situación es muy común y si lo vemos con la perspectiva de género, es mucho más recurrente en contra de mujeres", añadió..

La diputada catalogó la situación como violencia de género digital, la cual según explicó, se define como "la vulneración que sufren mujeres, ya sean adultas, niñas o adolescentes, con el objetivo de denostar, acallar o acosar nuestras voces en el espacio de las redes sociales o las nuevas tecnologías".

Además, Bello apuntó a que "al investigar esto, ayer nos dimos cuenta que existe un vacío legal. Nuestra legislación tiene que ir acostumbrándose a los nuevos tiempos y (denuncio esto porque) vemos una oportunidad para hablarles a las mujeres que han pasado por esto y para que también nos hagamos cargo con una ley que profundice estos temas. No es algo excepcional y no se puede normalizar".

También lamentó que "no puedo privarme de bailar o vestirme como quiero porque una persona mal intencionada va a utilizar las fotos de mala manera".