Amigo de Narumi y Nicolás Zepeda describe al chileno: "No era muy transparente, era misterioso... una persona oscura"

11 abr. 2022 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes Rafael Cisneros, amigo de Nicolás Zepeda y de Narumi Kurosaki, entregó detalles del chileno que está siendo acusado de la desaparición y asesinato de la joven japonesa, quien fue vista por última vez en 2016, cuyo caso se resolverá este martes en Francia.

¿Qué dijo el amigo de ambos?

En el matinal Mucho Gusto, Cisneros contó que a ambos los conoció por separado, pero que con Nicolás llegó a tener más cercanía, porque juntos organizaban eventos para latinos en Japón.

"Me empecé a juntar más con él porque aquí en Tsukuba (Japón) organizábamos fiestas latinas, entonces rentábamos un local y poníamos música para que la gente bailara. Al principio el trato era porque los dos éramos organizadores de la fiesta, él era también DJ y teníamos que organizar juntos estos eventos", relató.

Para Rafael, Nicolás "no era muy transparente que digamos, era misterioso. Por ejemplo, la segunda vez que él llegó a Japón, me enteré que él vino con visa de turista, entonces obviamente tenía una fecha de llegada y de salida, pero a nadie le quería decir la fecha de salida, a todo el mundo le decía que estaba haciendo otra cosa, nunca dio detalles".

"Me decían que era raro"

"Él se llevaba también con unos argentinos que eran amigos míos y ellos también me decían que era raro platicar con Nicolás porque él indagaba de tu vida, pero cuando intentabas indagar en la suya desviaba la conversación, entonces al final no sabías nada", agregó.

En esa misma línea, dijo que Nicolás "no contaba nada de lo que hacía en Chile, era todo muy secreto, cambiaba la conversación cuando uno quería conversar más acerca de lo que estaba haciendo en Japón, por ejemplo".

¿Cómo vio la relación de Narumi y Nicolás?

En cuanto a la relación de Nicolás con Narumi, manifestó: "Sé que ellos estuvieron viviendo juntos en algún momento en un departamento en Tsukuba y notaba que era un poco, por así decirlo, problemática la relación. En algún momento me enteré que ellos habían roto, de hecho platiqué con Narumi cuando ellos habían roto la relación por un momento. Según esto, Nicolás decía que ella le había casi rogado por regresar. Narumi se quejaba de que Nicolás qué era lo que estaba haciendo por su vida, o sea, no quería echarle ganas a estudiar japonés, pero decía que quería quedarse a trabajar y hacer cosas por ahí".

"Se me hacía una persona oscura"

"Yo no confiaba mucho en Nicolás porque se me hacía una persona oscura. Empecé a desconfiar de él por ahí por septiembre, pero eran cosas relacionadas con lo que estábamos haciendo. Cuando se fue no tenía una buena impresión de él", sostuvo.

Rafael recordó que en una oportunidad tenían que organizar una fiesta, pero que otra persona le comentó que Nicolás había dicho que iba a volver a Chile. Por este motivo, Cisneros le preguntó a Zepeda si estaría y este le negó la información, sin embargo, efectivamente luego abandonó el país.

