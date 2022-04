Caso Narumi: Abogada de familia de la joven japonesa apela a la emotividad para intentar que Zepeda sea condenado

11 abr. 2022 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se conocerá finalmente si Nicolás Zepeda es o no culpable de la desaparición y eventual asesinato de Narumi Kurosaki, joven que fue vista por última vez en 2016 y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

Alegatos

Para este lunes estaba fijada la audiencia para que los abogados de ambas partes realizaran sus alegatos finales, los cuales estuvieron marcados por la emotividad.

Sylvie Galley, abogada de la familia de Narumi, basó su exposición principalmente en lo emocional, hablando de la joven, de la relación que tenía con su familia, señalando además que todos la querían, que era una persona sonriente y que nadie quería hacerle daño.

En su relato, la abogada además hizo un conteo de los días de vida que le iban quedando a Narumi tras iniciar su relación con Zepeda, lo que quebró a la madre de la joven, quien no pudo contener las lágrimas y tuvo que ser consolada por su hija.

Posible absolución

Además, planteó que Narumi no está desaparecida, está muerta y que el responsable es Nicolás Zepeda, sin embargo, sostuvo que probablemente lo iban a absolver porque no hay ninguna prueba concreta en su contra.

Alma errante

También dijo que según los ritos mortuorios de Japón, el alma de Narumi seguiría errante, ya que al no tener una digna sepultura y como no ha vuelto con sus padres, no podría reencarnarse.

"Las lágrimas comedidas de la parte civil es lo que debe primar a la hora de condenar a quien está en el banquillo (de los acusados), Nicolás Zepeda", pidió Galley.

"Narumi escribía el 17 de julio de 2016: 'Nicolás, estoy tan orgullosa... tú eres seguro el mejor chico de mi vida'. Cinco meses después, el mejor chico le arrebataba la vida", sostuvo.

