Alcaldesa Hassler confirma que fue citada a declarar por el "desayuno feminista" en campaña de Karina Oliva

09 abr. 2022 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, confirmó a Meganoticias Alerta que la Fiscalía la citó a declarar, en calidad de testigo, por el polémico "desayuno feminista" realizado por la excandidata a gobernadora Karina Oliva, durante su campaña y que habría costado $50 millones, evento al que la jefa comunal asistió junto a otras figuras de Apruebo Dignidad.

¿Qué dijo?

En primer lugar, la alcaldesa fue consultada por un tweet que escribió hace algunos días, calificando de "tendencioso" un titular del diario La Tercera, en el que se aseguraba que ella había sido citada a declarar.

"Tendencioso y malintencionado titular. Aún no he sido citada a declarar. Si así fuera sería en calidad de testigo x asistir a un desayuno. Estoy a total disposición para colaborar con la probidad, el buen uso de recursos y la democracia. Elevemos el nivel del debate", señaló en aquel momento.

Tendencioso y malintencionado titular de @latercera. Aún no he sido citada a declarar. Si así fuera sería en calidad de testigo x asistir a un desayuno. Estoy a total disposición para colaborar con la probidad, el buen uso de recursos y la democracia. Elevemos el nivel del debate https://t.co/Zv8AXF5slu — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) April 5, 2022

Al respecto, sostuvo en conversación con Rodrigo Sepúlveda que "el tweet es porque me llamó mucho la atención ese titular, que no se ajusta a la situación. Yo quisiera decir que al momento del tweet no había sido citada a declarar, justo después de esa nota de La Tercera he recibido una citación, así como también otras mujeres asistentes al desayuno, en calidad de testigo".

"Obviamente, estaremos para poner todos aquellos antecedentes, en una situación que fue participar como invitada y no como organizadora, a un desayuno que se realizó en el marco de una campaña", añadió.

Desmanes en Plaza Baquedano

Durante la entrevista, la edil también fue consultada por los hechos de violencia registrados en Plaza Baquedano cada viernes.

"La situación de los días viernes no puede continuar cómo se ha desarrollado", afirmó Hassler.

"Tenemos que resignificar el espacio culturalmente, activarlo, y poder lograr que las manifestaciones puedan realizarse sin afectar la vida cotidiana de los vecinos y locatarios", expuso.

"Aquellos hechos que son de delitos de violencia, no los queremos en nuestros barrios", finalizó.

Todo sobre Irací Hassler