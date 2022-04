Enrique Paris destroza el nuevo Plan Paso a Paso: "Es sumamente desprolijo, sin evidencia, son puras frases de relleno"

06 abr. 2022 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Salud del Gobierno de Sebastián Piñera, Enrique Paris, criticó el nuevo Plan Paso a Paso anunciado por la nueva administración.

A contar del jueves 14 de abril, entrarán en vigencia las nuevas etapas del denominado plan "Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso", el cual consta de tres fases, que flexibilizan el uso de mascarilla en espacios al aire libre.

¿Qué dijo Paris?

"No estoy de acuerdo con las propuestas que aparecieron ahora, no les encuentro ninguna claridad, ninguna transparencia, no hay ninguna cifra, ningún elemento que permita definir cuáles van a ser los elementos considerados para que las fases se cumplan. Hablan de fases de Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario, pero ¿según qué parámetros?", cuestionó Paris en Ex-Ante.

"¡Y tanto que nos criticaban ellos! Hay una desinformación total. Este Paso a Paso no tiene ningún estándar. ¿Cómo van a fijar cada fase? No hay cifras de ocupación cama, tasa de mortalidad, de letalidad, vacunación, casos de infectados. ¿Cómo pueden lanzar un programa sin ningún detalle?", señaló.

"Es muy poco prolijo el nuevo plan"

Sobre las declaraciones del exministo Jaime Mañalich, quien dijo que el plan era "una chambonada", Paris indicó: "Él tiene otra forma de expresar su malestar. La mayoría de los expertos, incluso gente que nos destrozaba públicamente, como el doctor Said, el doctor Bernucci, el señor Bacigalupe, piden saber cuáles son los parámetros con los que se van a tomar las decisiones".

"Eso es lo importante, se puede poner el nombre que se quiera a cada fase. Además no son solo tres fases, porque después agregan el escenario de restricción y el escenario de apertura. Así confunden más a la gente. Son 5 posibilidades a considerar, pero en ninguna de ellas se conocen las variables que las sostienen", agregó.

"No quiero usar la misma frase de Jaime, pero creo que es muy poco prolijo el nuevo plan", sentenció.

Uso de mascarilla

En cuanto a la flexibilización de la mascarilla en espacios abiertos, el exministro aseguró que "fijar toda la discusión en el tema de la mascarilla es un error gravísimo, porque eso atenta contra la comunicación de riesgo".

"Cuando empiezas a hacer toda la parafernalia y la propaganda en torno a la mascarilla, la gente lo primero que va a entender es que no hay que usar mascarilla. Y no es así. Ellos mismos en la fase de Bajo Impacto dicen que es obligatoria la mascarilla en espacios donde no se pueda mantener una distancia mayor de un metro y en todo espacio cerrado. Pero no distinguen metros cuadrados, si hay ventilación, ventanas, puertas, carpas", detalló.

"Están muy mal diseñadas las características de las fases. Y veo algunos gremios felices con estos cambios, gremios que nos criticaron permanentemente, del turismo, de la gastronomía, de espectáculos. No han leído bien, porque en la fase de Bajo Impacto tienen que usar mascarillas en todos los espacios cerrados. Lo confuso es que dicen que los eventos masivos no tienen restricción. Hay un problema de comunicación grave y tendrán que explicar cómo se implementa.", añadió.

"Hay que corregirlo"

Al ser consultado si esperará a que se implemente el nuevo plan para hacer su diagnóstico, expuso: "Lo más curioso es que lo van a explicar en ocho días. Nunca nos permitieron lanzar estos voladores de luces y después entrar a explicar todos los detalles. Jamás. Nosotros explicábamos todos los detalles desde la partida. Nunca presentamos algo tan básico, sin ningún parámetro que permita tomar decisiones en base a la evidencia. Es sumamente desprolijo, sin evidencia, son puras frases de relleno".

"En realidad no quiero ser crítico acérrimo de lo que se está proponiendo, lo que estoy diciendo es que hay que corregirlo y hay que aclarar los parámetros. La gente tiene que entender bien cómo se van a tomar estas decisiones para cada fase. Eso es lo grave. Y hay que aclararlo rápidamente. Nosotros lo decíamos claramente y lo publicábamos en el Diario Oficial. Que vengan a salir con esto después de todo lo que reclamaron, lo encuentro insólito", manifestó.

Sobre el futuro de la pandemia, sostuvo que "hay señales muy preocupantes: ha bajado la velocidad de vacunación, estamos haciendo menos exámenes que antes. No quiero criticar a la ministra. La salud tiene que ser un tema de Estado. Los que nos criticaron sin misericordia tienen que demostrar ahora que lo que ellos encontraban malo, lo pueden hacer mejor. Y eso no lo he visto".

