"Ya tiene mucho dolor": joven fue al médico por supuestos cólicos renales y le descubrieron un tumor en la pelvis

06 abr. 2022 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

Constanza González es una joven de 20 años que, tras asistir al Hospital de Los Andes por supuestos cólicos renales, le descubrieron un tumor en la pelvis, escenario por el que su madre, María Prado, inició una campaña para reunir dinero y poder operarla.

El diagnóstico

Se trata de un tumor dañino alojado en la parte izquierda de la pelvis, por lo cual requiere reunir la suma de $2 millones para que pueda ser intervenida en la Fundación Arturo López Pérez.

Según la madre de la joven, el pasado 14 de enero Constanza fue al Hospital de Los Andes por lo que creían era un cólico renal. En el lugar, el médico pensó que podía tratarse de una apendicitis, por lo cual solicitó un escáner, consignó Diario El Trabajo.

Posteriormente, la derivaron hasta el Hospital San Camilo, ya que el recinto no contaba con los implementos para realizar el escáner.

Tumor en la pelvis

“Mi hija tiene cálculos y un quiste, pero eso no es lo complicado. El problema es que el escáner arrojó un tumor, el doctor me dijo que no me preocupara porque no se veía maligno, él esperaba que estuviera ahí y más adelante, en un año, seis meses más, se podía operar”, relató la mujer.

“Resulta que mi hija comenzó a sentir mucho dolor, me la llevé a la Clínica Río Blanco donde me la vieron los traumatólogos, me dicen que a mi hija hay que operarla, pero en un año. A mi hija se le empezó a caer el pelo y como mamá me preocupé mucho, hice una rifa, porque no tenía las lucas como para hacerle un tratamiento, exámenes para estar segura, saber en qué condiciones estaba ese tumor si es que era maligno. Para eso me fui a Santiago, a la FALP (Fundación Arturo López Pérez), me la vieron los oncólogos, porque ellos son especialistas, y me pidieron una resonancia magnética, se la hice y lamentablemente el tumor de mi hija creció mucho. El tumor está en la pelvis izquierda, en el hueso, ahí está incrustado este tumor”, agregó.

Necesita reunir $2 millones para operarla

Además, dijo que realizó una rifa “con la cual ya costeé todos los exámenes, tengo todos los exámenes listos para operar. El doctor me dice que a mi hija hay que operarla porque el tumor que tiene es demasiado dañino y ahora dependemos solamente de biopsia para saber si el tumor ya está cancerígeno”.

“Yo estoy demasiada preocupada, estoy atada de manos porque no tengo la situación económica para costear esta cirugía que me sale $3.400.000, entonces yo estoy pidiendo ayuda, que por favor se los pido de todo corazón, como mamá, los que puedan cooperarme a mí me sirve. Hice un video y lo subí al Facebook y se los agradezco de todo corazón a las personas que me han llamado, que me han transferido, se los agradezco eternamente de corazón, porque no tengo palabras para dar gracias a todos los que me han ayudado. Ya hasta el momento tengo unas moneditas, es poco lo que me falta y no tengo de dónde sacarlas", manifestó.

¿Cómo ayudar a la joven?

Aclaró, que aún le falta $2 millones para pagar la cirugía para extirpar el tumor de su hija y que incluye la biopsia.

“Hay que operarla porque mi hija ya tiene mucho dolor, le complica, no se puede agachar, se le está cayendo el pelo, lo que me está preocupando y ella está muy nerviosa”, explicó.

Además, indicó que a la joven le cuesta caminar, por lo cual hizo un llamado a quienes puedan ayudar, lo hagan depositando dinero a la CuentaRUT de María Prado Encina, 11.729.957-0, teléfono 994815634.

“Yo teniendo $2 millones, mi hija al tiro se prepara, aseguran el pabellón y entra a operarse, pero teniendo esos $2 millones en mis manos”, expuso.