¡Nació Índigo! Camilo y Evaluna se convirtieron en padres y ya se sabe el sexo del bebé

06 abr. 2022 - 15:00 hrs.

En horas de este miércoles 6 de abril, Evaluna Montaner dio a luz a su primera hija junto a Camilo Echeverry. Una pequeña la cual ya habían anunciado que bautizarían con el nombre Índigo, independiente de su sexo.

Recordemos que los cantantes no querían saber si el bebé que esperaban iba a ser niño o niña, y por lo mismo habían escogido dicho nombre, ya que a su juicio es unisex.

Todo sobre Camilo Echeverry Evaluna Montaner

El bebé de Camilo y Evaluna

De acuerdo al medio La Opinión, Evaluna se encuentra "en perfectas condiciones de salud y celebrando la vida", de la integrante más pequeña que se une al clan Montaner.

El mismo sitio confirmó que la cantante estuvo acompañada tanto por sus familiares como también por los de su marido, Camilo Echeverry.

En ocasiones anteriores, Evaluna había expresado que tenía pensado realizar su parto en casa junto a un equipo médico profesional, no obstante, se desconoce si pudo lograrlo.

Índigo se convierte en la primera hija para Camilo, a sus 28 años, y lo es también para la venezolana de actuales 24.

Un bebé altamente deseado y cuya concepción no estuvo exenta de complicaciones. "Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas, y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", dijo la cantante meses atrás, en el podcast "En la sala with Evaluna".

Todo sobre Famosos