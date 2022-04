Pancho Saavedra y sus primeras semanas siendo padre: "Uno está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo"

06 abr. 2022 - 14:00 hrs.

Hace algunas semanas, el conductor de televisión Francisco "Pancho" Saavedra comunicó a todos sus seguidores que se convirtió en padre, junto a su pareja, el abogado Jorge Uribe.

Si bien se ha cuidado de resguardar la privacidad de su vida familiar, en una conversación con LUN, el animador reveló como ha llevado esta nueva etapa de su vida que lo tiene de lo más feliz.

Primeras semanas siendo padre

De entrada, reveló que ha tenido que acostumbrarse a que cada 3 horas debe darle leche a su pequeña, bautizada como Laura, e implementaron un sistema de "turnos" con Jorge para despertarse en la noche, ya que la paternidad la viven de forma "compartida".

Eso ha sido una de las nuevas cosas a las que tuvo que acostumbrarse, no obstante, es enfático en señalar que no es una complejidad.

"Dentro de un marco que es puro amor, creo que no hay cosas duras cuando eres papá. No hay cosas duras, hay que hacerlas, por eso uno toma la decisión de ser padre. Me da lo mismo si hay que levantarse, si hay que tener ojeras, me da lo mismo todo, uno está dispuesto a hacer lo que sea por un hijo", explicó.

Los dos han recibido ayuda tanto de personal médico como de sus familiares, para realizar labores tan cotidianas como mudar o darle la leche a la pequeña.

Saavedra aseguró al finalizar la entrevista que todo se le ha hecho fácil. "Cuando nace la guagua te das cuenta que esto es puro instinto", cerró.

