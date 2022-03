Interior por toma de predio en Alto Biobío por comuneros mapuche: "Rechazamos las medidas de violencia y de presión"

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó su preocupación por la toma de un predio por parte de comuneros mapuche en Alto Biobío, en la Región del Biobío.

¿Qué dijo?

La autoridad de gobierno, que se encuentra este jueves en la ciudad de Los Ángeles, afirmó que “es un motivo de gran preocupación del Gobierno, quiero contar que tanto la delegada regional presidencial como la delegada de la provincia han estado en el lugar, han tenido contacto con la familia que es dueña del predio, también han abiertos puertas de conversación con los comuneros que están en la toma”.

La toma afecta al fundo San Miguel, cuyo propietario es una familia de la tercera edad que fue amenazada por unas 15 personas que ingresaron violentamente al predio y que dieron un plazo de tres semanas para salir de ese terreno.

El subsecretario señaló que “respecto a este hecho, hay una denuncia en el Ministerio Público, esto está en manos de la Fiscalía, por lo tanto, las decisiones que se tomen allí en términos de medidas de protección o eventualmente de desalojo, no son medidas que esté en manos de la decisión del Gobierno. Lamentablemente, hasta ahora, el Ministerio Público no ha tomado decisiones conocidas ni de recurso de protección ni de ninguna otra medida en torno a la toma”.

Monsalve informó que “actualmente se le ha pedido a Carabineros mantener rondas regulares preventivas, eso está ocurriendo. Quiero decir además que a la familia se la ha provisto un medio de comunicación que le permite tomar contacto directo con Carabineros, que son las medidas que el Gobierno puede tomar hoy día con el objeto de colaborar en brindar la seguridad que se requiere”.

El subsecretario sostuvo que “nosotros rechazamos las medidas de violencia y las medidas de presión”.

“Aquí hay un problema estructural, no me gusta hablar de lo que se hizo antes, pero el Estado chileno todos los años tiene 73 mil millones de pesos que aprueba el Parlamento para que, a través de la Conadi, los gobiernos puedan llevar a cabo procesos de compras de tierra, porque justamente esta es una de las principales demandas y principales puntos de conflicto. Cuando el Estado no hace uso de las herramientas, que lo que hace es profundizar la crisis”, agregó.