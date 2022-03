"El niño estaba en shock": Apoderado denuncia que a su hijo le arrancaron las pestañas en el colegio

¿Qué pasó?

Un apoderado de un colegio ubicado en la región de Valparaíso, denunció que su hijo sufrió un episodio de bullying en el que sus compañeros del nivel cuarto básico, le arrancaron las pestañas.

¿Qué dijo el padre?

De acuerdo a su relato, el progenitor explicó que a su hijo de 9 años de edad, sus compañeros de colegio lo inmovilizaron para arrancarle las pestañas de sus ojos, generando un episodio de shock en la víctima.

“Lo amarraron en ambos extremos de sus manos y posteriormente le sacaron sus pestañas. Ese día yo lo fui a buscar y obviamente el niño estaba en shock y no fue capaz de informarnos. Empezamos a revisarlo y nos dimos cuenta de que le hacían falta pestañas”, relató el padre denunciante a Radio Cooperativa.

Denunciando además que “nadie fue capaz de decirme 'sabes, al alumno le pasó esto'. Que nadie haya visto nada, que no haya cámaras... no ocurrió nada de eso. (Mi hijo) no está yendo a clases, duerme a sobresaltos y lo único que ahora quiere es jugar”, finalizó su testimonio.

Colegio recoge denuncia

A través de un comunicado, el establecimiento acogió la denuncia e inició la investigación correspondiente para analizar este episodio de bullying que ocurrió al interior de sus dependencias.

“El colegio recibe la denuncia y aplica inmediatamente su protocolo para tales efectos, iniciándose la investigación que corresponde para estos casos. Los resultados de la misma serán dados a conocer a las partes involucradas. Solicitamos evitar juicios apresurados que afecten la dignidad de las personas”, indicaron.