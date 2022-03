Mujer que se tomó casa en Quilpué: "Quiero pedir disculpas, la desesperación fue mucha, no soy una sinvergüenza"

Durante el pasado fin de semana se comenzó a viralizar un video en el cual aparece una mujer que, junto a su hijo, se tomaron una casa en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, mientras el dueño del inmueble se encontraba de vacaciones.

En el registro, la mujer le señala a la hermana del dueño de la casa que "me la tomé porque no encontré otra opción para estar con mi hijo, la casa estaba vacía hace rato".

¿Qué dijo este martes la mujer?

Tras haber sido desalojados de la propiedad, Carolina conversó este martes con Mucho Gusto, en donde dio a conocer la historia que hay detrás de la decisión de tomarse la casa.

"Primero que todo, quiero pedir disculpas, quizás lo que hice no estuvo bien, pero quiero decir que ante todo, soy madre, y ya la desesperación fue mucha, y como le digo, no soy una sinvergüenza, como se me ha dicho", señaló.

Tras esto, expuso que "mis necesidades me llevaron a eso, llevo cuatro años esperando mi casa, junté mi plata para poder postular, y nada".

"Viene el invierno"

Entre los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión, Carolina señaló que fue "la desesperación de que viene el invierno, mis hijos no tienen sus comodidades, golpeé muchas puertas antes de hacer lo que hice".

"Averigüé, la casa me salía deshabitada, fui a bienes raíces, vuelvo a decir lo mismo. Mis intenciones no eran quedarme con la casa, primero que todo, yo estoy postulando a una vivienda. Mis intenciones eran comprarle a la dueña", agregó.

"En todo momento di cara"

Tras esto, se refirió al día en que ocurrieron los hechos, señalando que "la niña llegó con una disposición súper alterada y es comprensible, porque era su casa, la entiendo, pero yo en todo momento di cara, y aquí estoy, dando la cara".

"Yo inocentemente llegué allá, antes de llegar averigüé, saqué boletas de luz, agua, no hay consumo", agregó.

"Si lo hice es porque no tengo"

En esta línea, sostuvo que "solamente quería pasar el invierno en una casa como corresponde, porque, ustedes fíjense en cómo estoy viviendo. Miren los hoyos, entran los zancudos, los ratones, de repente amanezco lleno de chanchos, vacas en el patio".

"Yo como mamá, pensé en mis hijos, tengo una familia detrás, tampoco voy a querer hacerle daño a otra persona teniendo, si lo hice es porque no tengo y si llegué a estas circunstancias es porque golpeé muchas puertas y no se hizo nada", manifestó.

