¿Qué pasó?

Un insólito hecho quedó registrado en video y se hizo viral durante el fin de semana, luego que una mujer y su hijo se tomaran una vivienda mientras el dueño se encontraba de vacaciones, hecho ocurrido en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

El video

El hecho quedó registrado en un video que fue viralizado en redes sociales y en él aparece la hermana del dueño de la propiedad pidiéndole que la abandone y aclarándole que la casa no está deshabitada.

Entre lo que se escucha del diálogo entre ambas mujeres, quien se apropió de la casa le dice a la otra que "averigüé en Bienes Raíces sobre el dueño y está muerto. El dueño está muerto, don José está muerto. Tú no sales en la posesión efectiva”.

Asimismo, tras ser increpada, agrega que “me la tomé porque no encontré otra opción para estar con mi hijo, la casa estaba vacía hace rato”.

Ante estos dichos, la hermana del dueño que le aclara que la casa no está deshabitada, que tiene muebles y que “acá vive mi hermano, no seas patuda (…), si está de vacaciones”.

“Yo estoy acá mientras me sale mi vivienda. Yo no tengo otra opción (…), porque no tengo dónde vivir por eso me la estoy tomando”, le contesta la mujer desde el jardín de la casa haciendo caso omiso a la petición de dejar la propiedad.

En el marco de la discusión, la mujer que se tomó la casa incluso dice que llamó a Carabineros para que verifique la situación. Cabe señalar, que la mujer y su familia finalmente habrían sido desalojados de la propiedad.