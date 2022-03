Madre de joven terminal indultado por Boric critica a hospital: "La jefa de oncología me dijo si tenía dónde llevármelo"

Laura Rojas, madre de Byron Soto, el joven con cáncer terminal y condenado por robo que fue indultado por el Presidente Gabriel Boric, tuvo palabras críticas para el Hospital Base de Valdivia y el equipo médico que está a cargo del tratamiento de su hijo de 22 años.

La mujer asegura que el pasado jueves 24 de marzo se realizaría una nueva junta médica, con el objeto de definir el lineamiento a seguir en el caso del joven. No obstante, esta no se llevó a cabo y, según denuncia, nadie le da respuestas.

¿Qué dijo la madre del joven?

"No me voy a quedar tranquila y no voy a descansar hasta que no le den el tratamiento que corresponde a mi hijo", señaló Rojas a Diario de Valdivia.

En esta línea, la mujer reveló cuáles han sido sus últimas interacciones con los doctores del mencionado recinto asistencial.

"La jefa de oncología me dijo que si tenía dónde llevármelo. ¿Y qué pasó con la junta médica?, le pregunté. ¿Usted lo está desahuciando, doctora, me lo está entregando, no va a hacer nada?", reveló Rojas.

Neurólogo habría decidido no operarlo

Paralelamente, manifestó que una tecnóloga médica le dijo que el neurólogo había decidido no operar a su hijo.

"¿Y cómo va a decidir eso él? Me había dicho el 20 de marzo que a mi hijo había que sacarle líquido de la cabeza y que en ese momento no iba a poder, porque no pasaba la noche, y resulta que ya han pasado siete días", añadió.

Tras esto, Rojas señaló que se encontró en uno de los pasillos con el oncólogo tratante de su hijo. "Le recordé que me había dicho que mi hijo estaba bien, que le daría las tres quimioterapias y luego dejaría descansar su cuerpo. Ahora le pregunté: ¿Qué van a hacer ahora? Y su respuesta fue: No sé. Eso lo tiene que ver el consejo", expuso.

"Es una persona libre ¿Por qué no le dan la atención?"

Tras esto, la mujer sostuvo que "si ya no está preso, es una persona libre, ¿por qué no le dan la atención ahora? ¿Qué está pasando? (...) Nunca le han querido dar la atención médica que necesita. Ni antes, ni ahora. Yo me siento pasada a llevar".

"Voy a seguir siendo la espina que los molesta porque necesito la atención para mi hijo. Si tengo que ir a Santiago y molestar a todas las autoridades, lo voy a hacer, porque están en su obligación de doctores de dar atención al paciente", agregó.

"No tengo plata, pero tengo boca"

Posteriormente, la madre de Soto contó sobre su estado actual: "Está mirando televisión, le hablo, me mira, me sigue con la mirada. Se está comunicando, me aprieta la mano, donde yo vaya, él me sigue con sus ojos. Tiene respuesta neurológica".

Finalmente, señala que "no tengo plata, pero tengo boca. Esto es discriminación, porque si yo fuera rica mi hijo se estaría atendiendo en una clínica con los mejores neurólogos. Pero como soy una más del montón, tengo que apelar a los que pueden levantar la voz -los medios de comunicación- para que me puedan ayudar".