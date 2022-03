Economista propone subir sueldo mínimo a $400 mil de forma gradual: "Eso suavizaría el impacto sobre las pymes"

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, abordó temas como el aumento del sueldo mínimo, el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas y el quinto retiro de fondos previsionales.

¿Qué dijo?

En Mega Plus, el experto señaló con respecto al aumento del sueldo mínimo que "todo el mundo reconoce que $500 mil es un salario mínimo, digno, aceptable, pero ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Básicamente, porque las empresas que pagan salarios por debajo de eso, los $350 mil mínimos, son empresas pequeñas o medianas, donde elevar los costos, el mínimo a este nivel le presionaría mucho el costo, afectando a la empresa, su estabilidad económica y también tal vez afectando negativamente el empleo".

"¿Se puede llegar a $400 mil?, yo diría que sí, pero crea presión. Normalmente, uno recomendaría un aumento según la inflación, cercano al 8%... y un aumento de tal vez 2 puntos según el aumento en productividad, o sea 10%, eso nos llevaría de $350 mil a $385 mil", indicó.

Asimismo, dijo que "la brecha de $15 mil es la presión que se está ejerciendo sobre las pymes, presión que uno diría que se evite, sobre todo si hay una situación donde el empleo no ha alcanzado niveles normales".

"El ir a $400 mil es generar una presión que normalmente uno no quisiera poner. Ahora, no es demasiado grande tampoco", precisó y agregó que "si es que la economía estuviera con fuerza, con mucho empleo, ahí sí uno recomendaría $400 mil. La diferencia es suficientemente pequeña que creo que no hay que tirarse por la ventana de susto, pero hay que reconocer que le crea presión a las pymes".

"Lo que sí recomendaría es que se haga escalonado en el año, es decir, que se haga $375 en mayo y $400 mil a partir del 1 de enero, como se hizo el año anterior, y eso suavizaría el impacto sobre las pymes y permitiría que se llegue a los $400 mil, pero en enero y no en mayo", expuso.

Proyecto de 40 horas

Por otro lado, el experto también se refirió al proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 horas a 40.

"A no ser que tú produzcas lo mismo en 40 horas que en 45, es una reducción que va a presionar los costos de las empresas pymes y grandes, pero ciertamente las pymes y eso es preocupante, porque a no ser que produzcas lo mismo, porque al producir menos tiende a resentirse los salarios", manifestó.

En esa línea, planteó que "la reducción de la jornada, si no va a acompañada de mantención de la producción, va a implicar a la larga un menor salario".

"¿Quieren reducir 5 horas?, que se reduzca el día viernes una hora y, veamos si se produce el viernes lo mismo que antes. Si se produce, reduzcamos la hora el jueves, si se produce lo mismo el jueves, lo mismo que antes, sigamos al miércoles, pero paremos en el momento en que dejemos de producir lo mismo que antes", comentó.

Sobre lo mismo, expresó que "es una manera de experimentar esto, no seamos dogmáticos, seamos graduales y veamos si efectivamente se produce lo mismo y si no, se para, si se produce lo mismo, sigamos, quién no quisiera que se trabajara menos horas".

Quinto retiro

Sobre el quinto retiro, Ramos mencionó que "una de las causas del alza de la inflación que tenemos de 8%, hay múltiples causas, pero una de ellas fue la magnitud de los retiros que se hicieron los años anteriores, que alcanzaron 50 mil millones de dólares. Es la sexta parte de lo que se gasta en un año en Chile, y a ello los apoyos fiscales que fueron cerca de 35 mil millones de dólares más".

"Durante la pandemia, debido a los apoyos fiscales, esos fueron superiores a las pérdidas de ingresos que la gente sufrió por la pandemia, por menor empleo o menores ingresos y a eso hay que agregar los tres retiros, entonces tenemos la paradoja que la gente después de la pandemia va a tener menores ingresos que los que tenía durante la pandemia", añadió.

Finalmente, aseveró que "temo que a esta altura estos retiros universales, no tienen sentido, o sea, tienen sentido político y populista, pero no tienen sentido por la necesidad de la población. 10 millones de personas que han sacado los retiros y no son los que los necesitan, sino que en su momento habrían sido 2 ó 3 millones y hoy en día hay personas que lo necesitan, pero son personas, la gente, básicamente que todavía están sin trabajo, estamos hablando de 300 mil personas y no 10 millones".

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP