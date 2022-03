"El abogado llegó a saltar": Heredero de mil millones de pesos detalló el proceso hasta que la Corte falló en su favor

¿Qué pasó?

Exequiel Hinojosa encontró una antigua libreta de ahorros de su padre y descubrió que podría ser el heredero de mil millones de pesos. Sin embargo, para llegar a tal cifra, contó el largo proceso judicial que, actualmente, lo tiene a la espera del "visto bueno" del Ministerio de Hacienda y del presidente Gabriel Boric para recibir el dinero.

Recuperar el dinero

El padre de Exequiel tenía guardada esa libreta de ahorros hace 49 años, la que contenía 138 mil pesos. Esta libreta fue encontrada por Hinojosa diez años, pero "no le di importancia".

Luego, pasaron otros cinco años, y en la televisión vio que "estaban las acreencias para las libretas antiguas de ahorro y yo consideré esta libreta antigua y de ahorro". En consecuencia, fue hasta distintas instancias para recuperar el dinero, sin esperar que aquella cifra, crecería tanto en el tiempo.

Asimismo, confesó que "yo pensé en botarla... Romperla y botarla porque dije 'qué me van a pagar 138 mil pesos'. Ahora no se ve tanta plata y ahí fue cuando llegué a hablar con una persona de la tesorería que me sugirió que siga", pero con la ayuda de abogados.

La última palabra la tiene Hacienda

Tras años de espera y de procesos con abogados, el 4 de marzo de este 2022, la Corte Suprema falló en favor de Exequiel, pero que la última palabra para hacerle entrega de este dinero, recaía en el Ministerio de Hacienda.

"Cuando supe toda la noticia, el golpe fuerte fue ese día, con decirte que un abogado, que ellos son tan fríos e impersonales, uno llegó a saltar porque le había ganado en la Corte", contó el posible heredero cuando se enteró de que eran mil millones de pesos.

"Hay un procedimiento que requiere que el caso sea examinado antes de proceder a los pagos, así que está siguiendo el mismo cause que han seguido otros casos similares en años pasados. Lo que ocurre es que este año es un monto muy significativo", señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en referente a esta situación.

¿Cómo se llegó a esa cifra?

De acuerdo al economista Jorge Sepúlveda, que se haya llegado a tal cifra depende de factores, tales como la inflación:

"El monto ahorrado es perfectamente factible de haberse acumulado porque esto depende de la inflación, los intereses y los intereses sobre intereses", señaló.

En tanto, la situación de Exequiel podría no ser la única y al menos 60 mil personas podrían tener una devolución de dineros por libretas de ahorros antiguas.