Quinto retiro del 10%: Vicepresidente de la Cámara de Diputados apoya moción y aclara proyecto de Pamela Jiles

¿Qué pasó?

El proyecto del quinto retiro del 10% sigue llamando la atención de la ciudadanía, y por eso es que hoy sábado se debatió sobre el tema en Meganoticias Alerta.

Rodrigo Sepúlveda conversó con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, y la diputada Jovana Ahumada, quienes se mostraron a favor de la iniciativa, explicando varios puntos importantes.

“Las condiciones no han variado mayormente”

Alexis Sepúlveda, diputado del Partido Radical y vicepresidente de la cámara, señaló que “sería de una gran inconsecuencia que quienes apoyamos en el anterior gobierno los cuatro retiros, no apoyemos esto”.

Añadió que “las condiciones no han variado mayormente en el país. La crisis económica mundial sigue, los tiempos son complejos, los precios continúan subiendo y la inflación es un problema mundial... Las familias chilenas y especialmente las mujeres se movieron muy bien con los retiros anteriores”.

Consultado por el proyecto de quinto retiro de la diputada Pamela Jiles, aseveró que “eso no está en discusión y se puede ver en la comisión de Constitución. El problema está con los otros, ya que la mesa anterior, presidida por Diego Pausen, estableció que algún proyecto no puede volver ser presentado antes de un año... Según mi opinión, eso no es así”.

Para cerrar, dijo que “la gente me ha contado lo que les han servido los anteriores retiros. Eso no lo explican los expertos”.

“El autopréstamo es una propuesta que viene hace tiempo”

Por su parte, la diputada del Partido de la Gente, Jovana Ahumada, también dijo que “nosotros apoyamos el quinto retiro”.

“Si ellos (el Gobierno), como Frente Amplio estuvieron de acuerdo con anteriores retiros, deberían seguir en la misma línea, más cuando no hay propuestas concretas para ayudar a la gente... Los chilenos deben hacer uso de sus recursos”, sostuvo.

Agregó que “hay que tener empatía y recordar por qué se dio esto... Y eso fue porque el gobierno anterior no llegó a dar respuesta adecuada a los ciudadanos”.

Para finalizar, explicó la posibilidad de extraer fondos como un autopréstamo.

“Esa iniciativa viene hace tiempo. Esto generaría liquidez para muchas familias. El autopréstamo no genera castigo, como es en el caso del crédito. Es entregar el 10%, pero que no genere interés. Analizamos los tiempos para devolución, pero con plazos extendidos, para que la gente no viva la premura de un ente que te acosa mientras no lo puedes devolver”, cerró.

