Superintendente no descarta racionamiento para todo el Gran Santiago, aunque adelanta obras para revertir la situación

Los municipios de las comunas del sector oriente de Santiago se preparan para un eventual racionamiento del agua potable para el segundo semestre de este año, producto de la crisis hídrica que afecta al país.

La posibilidad es cierta y distintas autoridades, incluido el Presidente Gabriel Boric, han abordado el tema, con el objetivo de tomar medidas que permitan evitar una acción de ese tipo.

El motivo central es que se proyecta un invierno seco, lo que haría bajar aún más el caudal del río Mapocho, que es el que abastece a comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Superintendente Servicios Sanitarios

En el marco de lo anterior, el superintendente de Servicios Sanitarios (SISS), Jorge Rivas, asegura que "la sanitaria a exigencia nuestra se está preparando para prescindir en algún minuto del río Mapocho. Vamos a suponer que deja de existir. El sistema se está preparando para que no haya agua en el río".

En esta línea, en conversación con El Mercurio, Rivas aseguró que "los caudales de los ríos Maipo y Mapocho están en sus mínimos históricos. De todas las proyecciones que mostraban una baja en los caudales, ninguna decía que iba a haber tan poca agua".

Pese a lo anterior, el superintendente señala que hay una "buena noticia" y es el buen estado del embalse El Yeso, que tiene cerca de 164 millones de metros cúbicos.

Gran Santiago

No obstante, Rivas destaca que "uno no puede asegurar con 100% de seguridad que de aquí a fin de año no pueda existir algún tipo de racionamiento, sería muy osado descartarlo en el Gran Santiago".

"Estamos hablando de la inmensa mayoría de Santiago. No podemos descartar con 100% de seguridad que no vaya a haber una situación de racionamiento de aquí a fin de año", agregó.

Obras

Pese a lo anterior, la autoridad reveló que se están realizando varias obras con la empresa sanitaria, con el fin de "salvar" a la capital de la escasez de agua.

Se trata de ampliaciones de plantas, sondajes y construcciones de pozos en distintos puntos de la zona, que contemplan una inversión cercana a los US $163 millones, lo cual podría verse reflejado en las cuentas de agua en el año 2023.

Respecto a una posible desalinización de agua, Rivas sostiene que "es la alternativa más cara, aunque también es una de las más seguras, porque es agua nueva del mar, que es ilimitado. Pero es tan cara que se trata de dejar como última opción".

Todo sobre Racionamiento de agua