Buscan a único y millonario ganador del Loto: dueño de agencia cree que es un cliente habitual y vecino del sector

Expectación existe en el sector de La Florida, en la comuna de La Serena, por el ganador del millonario premio del Loto del sorteo del último martes, quien se adjudicó un pozo de más de tres mil millones de pesos.

El ganador jugó en la tabaquería Oporto, ubicada al interior de un supermercado, lugar en que están a la espera de conocer al nuevo millonario.

Germán Contreras, dueño de la agencia, cree tener las primeras pistas de quién podría ser el afortunado. Se trataría de un vecino de la misma comuna y que es un cliente habitual de estos juegos de azar.

¿Qué dijo el dueño de la agencia?

Germán Contreras, dueño de agencia, relató al matinal Mucho Gusto que "tenemos un cliente habitual que hace ese tipo de compras, pero no lo vamos a revelar. Son tres clientes que compran 10 mil pesos en Loto, diez jugadas de mil pesos. Apareció uno ayer, que no era, y faltan otros dos que no han aparecido".

El afortunado ganador tiene un plazo de dos meses para cobrar el millonario premio, que también se puede hacer efectivo de forma anónima a través de terceras personas.

Cartola ganadora

De acuerdo al sorteo 4773 del pasado martes 15 de marzo, los números ganadores fueron el 11, 15, 21, 25, 35 y 36.