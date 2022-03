Ministro de Obras Públicas por escasez hídrica: "El sector oriente de Santiago está con riesgo de racionamiento"

¿Qué pasó?

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, confirmó ete jueves que existe una posibilidad de racionamiento de agua potable para el segundo semestre en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo el ministro?

El secretario de Estado aseguró que “si tenemos poca agua este invierno, efectivamente más adelante podríamos tener riesgo de racionamiento”.

Afirmó que “estamos en una crisis ambiental profunda, más de diez años de sequía, y más allá del rol que debe cumplir el Estado, la ciudadanía y los municipios tenemos que cambiar algunas prácticas”.

El titular de OOPP indicó que “el sector oriente de Santiago está con riesgo de racionamiento. Este es un problema global y tenemos que buscar una distribución equitativa del consumo de agua para garantizárselo a todos los chilenos”.

¿Qué ha dicho el Gobierno al respecto?

El pasado lunes el Presidente Gabriel Boric afirmó que en la Región Metropolitana "tenemos un problema, en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis".

"No voy a dar una fecha ahora, depende también de las condiciones climáticas que tengamos, pero es algo que el Presidente Piñera de hecho me advirtió, que es algo que más allá de su voluntad iba a ser un tema sobre la mesa, me decía que había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo se venga el invierno", sostuvo.

