Presidente Boric por escasez hídrica en la RM: "No podemos descartar eventuales racionamientos de agua"

¿Qué pasó?

Este lunes el Presidente de la República, Gabriel Boric, participó en una entrevista de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde se refirió a la escasez hídrica que afecta al país y a un posible racionamiento de agua en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo?

El Mandatario, afirmó que en la Región Metropolitana "tenemos un problema, en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis".

"No voy a dar una fecha ahora, depende también de las condiciones climáticas que tengamos, pero es algo que el Presidente Piñera de hecho me advirtió, que es algo que más allá de su voluntad iba a ser un tema sobre la mesa, me decía que había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo se venga el invierno", sostuvo.

Respecto a si la medida afectaría solo al sector oriente o en la Región Metropolitana en general, dijo que "ojalá que no lleguemos a racionamiento en ninguna parte, pero si es necesario no pueden pagar justos por pecadores".

"Hago un llamado en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posible, en particular en materia de riego, no regar durante el día, cuidar mucho más el consumo", manifestó.

"Vi que la alcaldesa de Vitacura, Camilo Merino, había tomado ciertas medidas interesantes en esta materia y todas las buenas medidas, independiente de dónde vengan, las vamos a replicar", concluyó.

