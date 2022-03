Boric y retiros del 10%: "En la medida en que generemos un Estado que cuide, no son una buena política"

¿Qué pasó?

Este domingo el Presidente Gabriel Boric conversó por primera vez con Meganoticias tras asumir como jefe de Estado, entrevista en la que abordó los desafíos que tiene en el Gobierno, su discurso inaugural, el proceso constituyente e incluso los aspectos que menos le gustan de ser Presidente.

Reformas con equilibrio fiscal

Al ser consultado sobre si, al ser rechazada la reforma tributaria, de todos modos impulsará las propuestas de su programa de Gobierno, pese a que eso signifique un déficit fiscal, respondió: "Nosotros vamos a emprender toda reforma que signifique gastos permanentes, en la medida en que tengamos ingresos permanentes para financiarlas. Si no existen ingresos permanentes para financiar, sería una tremenda irresponsabilidad de nuestra parte, y sería vender humo. No llegamos acá para vender humo".

En ese sentido, aseguró que: "La reforma tributaria va a ser una de las primeras reformas que vamos a tramitar en el parlamento".

Indulto a detenidos del estallido social

Respecto a las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que fueron retiradas, señaló que espera "que la tramitación del proyecto de amnistía que se está tramitando en el Congreso llegue a buen puerto. He instruido tanto a nuestro ministerio de Justicia el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, lo que no extingue la acción penal, sino que cambia el carácter con el que se juzga el delito".

"Lo que a mí me importa es que no sigamos profundizando en los temas que nos tiene profundamente divididos, y que más bien busquemos cuáles son los puntos de encuentros, de sanación. Tuvimos un estallido social que tuvo causas que siguen vigentes y tenemos que trabajar en superar esas causas", manifestó.

Además, aseguró que como Mandatario está "dispuesto a evaluar (indultos), pero espero primero que la tramitación del Congreso llegue a buen puerto".

"Esto no se trata de impunidad, se trata de reencontrarnos, y que por cierto que las personas tienen que entender que la violencia no es la vía para tener cambios", recalcó.

Violaciones de los DDHH

En cuanto a su promesa de perseguir a quienes han cometido violaciones a los derechos humanos, sostuvo: "Como Presidente de la República de Chile tengo el deber y un compromiso de que no exista impunidad con las grandes violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura; como en el pasado reciente, en el marco del estallido social".

"Lo que nosotros vamos a hacer es cumplir con el Estado de Derecho y poner todos los antecedentes ante tribunales. Yo no soy quien juzga, yo no me voy a saltar los poderes del Estado, lo que sí es que vamos a contribuir para que no haya impunidad", afirmó.

Impuesto al combustible

Al ser consultado si sigue pensando en un sistema de devolución del impuesto específico del combustible, considerando a que es probable a que el precio del petróleo siga subiendo, indicó: "Evidentemente uno tiene que actualizar las propuestas en función de la realidad que tiene que afrontar. Las propuestas no están escritas en piedra en ese sentido, son dinámicas, y tendremos que evaluarlo si nos vemos enfrentados a esa situación".

"Seguramente tengamos que fortalecer el Fondo de Estabilización del Petróleo", reconoció.

Quinto retiro

Sobre las razones por las que en el pasado estuvo de acuerdo con los retiros de los fondos de las AFP y ahora se opone, explicó: "Porque las circunstancias que tenemos hoy día, donde hay una paulatina recuperación del empleo, en donde la economía no está deprimida sino más bien sobrecalentada, porque tenemos una situación inflacionaria que tiene factores externos pero también internos, hacen que las circunstancias sean distintas".

"Sé que siempre es deseable tener mayores recursos a disposición, pero esos recursos, si es que se llegara a legislar respecto a un quinto retiro, valdrían menos de lo que realmente valen sus ahorros, producto de un exceso de circulante en la economía", expuso.

"Los retiros son generalmente para pagar deudas, para mejorar la casa, para salir de acogotamiento. Entonces, en la medida en que nosotros generemos un Estado que cuide, que acoja, yo diría que los retiros no son una buena política", añadió.

Convención Constitucional

Por otra parte, respecto al proceso constituyente señaló que "muchas veces está centrada la atención en las discrepancias o en las propuestas más extravagantes. Pero la verdad es que los convencionales se están quemando las pestañas trabajando, y yo creo que cuando se revise lo aprobado, cuando comience a funcionar la comisión de sistematización, vamos a tener un proceso mucho más positivo, de lo que actualmente se presenta".

Además, indicó que "la Constitución, y las leyes en general, siempre tenemos que hacerla pensando qué es lo que sucedería si las personas que piensan distinto a nosotros tuvieran el poder, y, por lo tanto, siempre asegurar los derechos de las minorías, pero haciendo valer la mayoría".

Primer discurso

Sobre las críticas que apuntan a que su primer discurso no fue para toda la ciudadanía, aseveró: "No acepto la premisa. Creo que fue un discurso, y lo trabaje con ese sentido, unitario; un discurso que refleja las convicciones que tengo. Que tiene que ver con que para construir un país que crezca, que nos volvamos a encontrar, que sea estable y que acoja a sus ciudadanos, se requieren también transformaciones importantes, y que esas transformaciones importantes para poder ser sostenibles en el tiempo tienen que ser graduales y con grandes mayorías".

Su crítica a Ezzati y otros encubridores

En cuanto a su molestia por la presencia de Ricardo Ezzati en la ceremonia de "Oración por Chile", precisó: "Ezzati y Errázuriz, lo olvidé pero lo agrego. Yo creo que acá hay que tener una comprensión y empatía con las víctimas de los delitos de abuso sexual, que son gravisimos, y que la iglesia desgraciadamente ocultó".

"Y en ese sentido me parece muy desubicado por parte de la Iglesia que hayan invitado al señor de Ezzati y Errázuri", añadió.

En esa misma línea, hizo un llamado a la Iglesia a no volver a invitarlos a actividades de Gobierno.

Conversación con Piñera durante el cambio de mando

En la ceremonia se escuchó que el exPresidente Sebastián Piñera le dijo a Boric: "Yo tengo una muy buena opinión de usted".

Sobre esta conversación, el Mandatario contó: "Lo debo haber saludado. Pero lo que hizo fue manifestarme sus buenos deseos, que creo que son genuinos".

Finalmente, fue consultado sobre qué es lo que menos le gusta de ser Presidente.

"Estoy muy agradecido y conmocionado con el cariño de la gente, que sé que puede ser efímero… Pero hay una cuestión de que todo el mundo tiene celular, y todo el mundo te pide fotos, y todos te dicen 'la última foto', y para cada una de esas personas es la última, pero para mí es una infinidad que al final termina robando un poquito el alma, y eso es un poquito agotador", reconoció.

