Boric en primer discurso como Presidente: "Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos y volver a sonreír"

Tras un efervescente recibimiento por parte de la ciudadanía, este viernes el nuevo Presidente de la República, Gabriel Boric, pronunció su primer discurso desde el tradicional balcón de La Moneda, hacia la plaza de la Constitución.

El exdiputado se convirtió en el Presidente más joven de la historia de Chile, y también el mandatario actual más joven del mundo.

¿Qué dijo?

En un lugar repleto de personas celebrando su llegada, el nuevo Jefe de Estado comenzó señalando: "Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile, esta tarde por primera vez les hablo como Presidente de la República. Presidente de todas y todos los que habitamos este país, que tanto queremos a Chile, que ha sufrido tanto y que también nos ha dado tantas alegrías".

"Gracias infinitas por darme este honor", agregó el Presidente de la República, agradeciendo a su familia y sus cercanos.

Tras esto, agregó que "es este Chile que solo en un puñado de años y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial. Y violaciones a los Derechos Humanos que nunca más se repetirán en nuestro país".

Caras de Chile

"Quiero decirles que he visto sus caras recorriendo nuestro país, las de las personas mayores cuya pensión no les alcanza para vivir porque algunos decidieron hacer de la previsión un negocio", expresó.

"La de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costearles sus tratamientos, las de los estudiantes endeudados, las de los campesinos sin agua, por sequía y por saqueo, las de las mujeres que cuidan a sus niños con Trastorno Espectro Autista que en cada lugar de Chile me las encuentro", expuso.

Tras esto, hizo alusión a las caras de "las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, que no dejaremos de buscar. Las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo, las de los artistas que no pueden vivir de su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en el país".

"Tenemos que abrazarnos como sociedad"

Posteriormente, Boric manifestó que "tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, volver sonreír. Más allá de discursos, qué importante, qué diferente es cuando en un pueblo nos queremos, nos cuidamos entre nosotros, no desconfiamos el uno del otro, sino que nos apoyamos (...) eso es lo que tenemos que construir, compatriotas".

Realizando un llamado a la unión en la región, Boric sostuvo que "tenemos que trabajar juntos con nuestros pueblos hermanos, nunca más mirarnos con desconfianza, trabajemos juntos en América Latina para salir adelante juntos".

"Caminemos juntos la ruta de la esperanza y construyamos todos el camino hacia un país que sea digno y justo... dignidad, qué palabra tan linda", añadió.

Vacunación y salud mental

En cuanto a anuncios, Boric señaló que "vamos a continuar la exitosa campaña de vacunación del pasado gobierno, colocando siempre la salud de las personas como prioridad primera".

"Y también implementaremos una estrategia específica para atender las consecuencias de la salud mental, porque la salud mental también importa, chilenos y chilenas", expuso.

"Cambiar la relación con las autoridades"

Luego, el Mandatario recalcó que "queremos cambiar la relación que hay con las autoridades, no pueden ser inalcanzables, queremos ministros en terreno, en la calle, estando con el pueblo, queremos no hacer visitas a las regiones que sean de un par de horas para inaugurar una obra. Escuchar, no estar escondido".

Así, llamó a la ciudadanía a que "trabajemos juntos, que seamos ciudadanos y que este sea el Gobierno del pueblo y ustedes lo sientan como su Gobierno, de todas y todos los chilenos y chilenas, y para eso nos vamos a necesitar todos, gobiernos y oposición, instituciones y sociedad civil".

Seguridad

"Reconocemos también que millones de chilenos viven hoy día con temor, no podemos mirar para el lado ante eso, y vamos a enfrentar el problema de la delincuencia, enfrentando la desigualdad social que es su origen", expresó.

En este sentido, añadió que "y también con una reforma a las policías que asegure presencia en los lugares donde más se necesita, que aumente la efectividad de la investigación y que se concentre en las organizaciones criminales y de narcos que destruyen nuestros barrios".

"Las grandes alamedas"

Finalmente, el Presidente manifestó que "en cuatro años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras. Hoy era necesario hablar, mañana, todos juntos a trabajar".

"Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamendas por donde pase el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos.", cerró.

El Presidente más joven

Nacido el 11 de febrero de 1986 (36 años), Gabriel Boric es un egresado de Derecho de la Universidad de Chile, que se desempeñó por dos períodos como diputado del Frente Amplio por el distrito de Magallanes y la Antártica.

Su historia política está marcada por su irrupción como líder estudiantil, hasta convertirse en el Presidente de la República más joven de la historia de Chile, pues asumió el cargo con 36 años y un mes; siendo menor por un mes y 17 días que Manuel Blanco Encalada, quien asumió en 1826 con 36 años, dos meses y 17 días.

Todo sobre Cambio de Mando 2022