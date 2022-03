Parlamentarios se abren a un quinto retiro pese a rechazo del Gobierno: "Le pediría al Presidente Boric que lo reevalúe"

¿Qué pasó?

Este lunes el diputado René Alinco, anunció que presentará un proyecto de quinto retiro de fondos previsionales y pese a que desde el Gobierno han manifestado su oposición a una iniciativa de esas características, ya son varios los parlamentarios abiertos a discutirlo.

¿Qué dijo en el Congreso?

El diputado Frank Sauerbaum (RN), señaló que "en el quinto retiro rápidamente el Presidente Boric se dio vuelta la chaqueta y hoy está en contra de los retiros que promovieron muy decididamente durante el gobierno del Presidente Piñera".

"Nosotros hemos votado a favor de los retiros y vamos a evaluar cada uno de los proyectos que se presenten en la medida que tengan mérito. Hoy, claramente, sería un despropósito aprobar un quinto retiro, fundamentalmente por la situación económica, por los niveles de inflación, por el alza de la tasa de interés y el precio del dólar, pero evidentemente tenemos que ir evaluando cada uno de los proyectos en la medida que la gente lo vaya requiriendo", afirmó.

Asimismo, dijo que "si la actividad económica no repunta, es muy probable que mucha gente quiera demandar estos recursos y es legítimos que nosotros lo evaluemos en el Congreso".

En tanto, el senador Iván Flores (DC), manifestó que "la consecuencia política debe siempre ser parte de nuestro comportamiento político y, por lo tanto, si no han cambiado las condiciones que generaron un descalabro económico en miles de micro y pequeños empresarios y también en familias que no les fue suficiente ni los retiros ni algunas ayudas económicas (...), no puede recibir un portazo por parte del Gobierno".

"Yo le pediría al Presidente Boric que lo reevalúe y si su postura de no tramitar un quinto retiro se mantiene, tendremos que ir pensando en nuevas ayudas económicas que se han ido quedando rezagadas", indicó.

¿Qué dijo el presidente de la Cámara?

Además, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, señaló que "están en su derecho los parlamentarios de presentar los proyectos que ellos estimen y será la comisión de Constitución la que fijará el itinerario respecto a su trabajo legislativo".

Con respecto a la idea de un nuevo retiro manifestó que "yo creo que hay que evaluarlo en su momento, tenemos que darle el espacio al Gobierno también de presentar cuáles van a ser las medidas económicas de apoyo a las personas y ver si estas serán o no suficientes (...). Yo no me cierro a la posibilidad, pero es algo que tenemos que evaluar en su momento".

¿Qué dijo el Gobierno?

Al ser consultada por el proyecto anunciado por el diputado Alindo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró que "nuestra posición ha sido sumamente clara, es la posición que hemos tenido como Gobierno, sumamente transparente, clara durante la campaña y el tiempo previo a la asunción del mandato presidencial".

"Nosotros estamos trabajando en alternativas que están enfocadas en la recuperación inclusiva de la economía, de la reincorporación al mundo del trabajo formal, al reconocimiento de aquellas trabajadoras que lamentablemente no tienen remuneración y que tienen problemas económicos producto de estar dedicándose la mayor cantidad de su tiempo al trabajo de cuidar", precisó.

