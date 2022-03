"Un error de gráfica": Ministerio de Salud de Piñera aclara que las clases presenciales siguen siendo obligatorias

¿Qué pasó?

Este sábado el nuevo ministro de Educación, Marco Ávila, se mostró sorprendido ante las supuestas modificaciones realizadas el 10 de marzo por el Gobierno saliente al Plan Paso a Paso, las establecen la voluntariedad para asistir a clases presenciales.

El secretario de Estado apuntó al Ministerio de Salud del Presidente Sebastián Piñera, por lo que la exsubsecretaria de la cartera, María Teresa Valenzuela, aclaró la situación.

La explicación

"Resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica", señaló en Emol.

"Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue", sostuvo.

En tanto, otra fuente del anterior Ministerio de Salud recalcó que "todo es un error de gráfica, que no pasa por nosotros".

Desde la administración del exministro de Educación, Raul Figueroa, también indicaron que "de acuerdo a las resoluciones no hay cambios. Sigue siendo obligatorio. Las gráficas tienen un error cuyo origen desconozco. Lo que importa son las resoluciones".

¿Qué había dicho Ávila?

Al enterarse de la supuesta voluntariedad para asistir a clases presenciales, el ministro de Educación aseguró que "hoy día sería muy riesgoso retrotraer una medida que ya está en funcionamiento, por tanto, lo que tenemos que hacer es revisar cuál es la razón de esta modificación del plan Paso a Paso, no la entendemos".

"No entendemos esta modificación del plan Paso a Paso, menos aún a un día del cambio (de mando). No sabemos de qué se trata esto", añadió.

Además, enfatizó que "yo deduzco que no hubo acuerdo, probablemente, entre el ministro Paris y el ministro Figueroa, porque el ministro Figueroa planteaba la presencialidad y ahora este plan Paso a Paso del Ministerio de Salud dice otra cosa, por lo tanto, nosotros ahora tenemos que hacernos cargo de las discrepancias entre estos dos Ministerios".

En esa misma línea, sentenció: "Yo espero de verdad aunque esté fuera hoy día que el ministro Paris se responsabilice de este cambio y saber si efectivamente estuvo de acuerdo el ministro Figueroa".

