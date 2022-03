"No me pidió dinero": conductor revela el misterio del falso atropello registrado en un video

Impacto y extrañeza causó el video captado por cámaras de seguridad en la comuna de San Bernardo, cuando un hombre que hablaba por teléfono se lanzó, sin razón aparente, a un auto en movimiento en medio de la calle.

Cerca de las 20:30 horas del pasado viernes en las intersecciones de Baquedano con Los Suspiros en dicha comuna, fue cuando este extraño suceso tuvo lugar.

Por la cámaras de seguridad, se aprecia cómo un hombre habla por teléfono tranquilamente cuando avista un vehículo y, de pronto, decidió lanzarse contra el costado del auto, cayendo al suelo.

A segundos de entrar a su casa

El conductor afectado es Héctor Contreras, de 28 años, técnico deportivo, quien fue sorprendido por la temeraria acción del desconocido a tan solo 30 segundos de entrar al condominio donde vive.

Por este supuesto atropello, su auto nuevo sufrió daños en el foco delantero y el neblinero del costado derecho. Asimismo, su parachoques quedó abollado.

¿Quién era el “atropellado”?

Según da a conocer LUN, el hombre del falso atropello es de nacionalidad peruana y tiene 36 años. Tras este hecho, se barajaron decenas de teorías, destacando la posibilidad de que quería estafar o sacarle dinero al conductor.

Pero ninguna de esas tesis era la correcta. Según contó el dueño del auto chocado, bajó e inmediatamente llamó a Carabineros y a la ambulancia.

“Intenté comunicarme con él para entender lo que había hecho, pero solamente gritaba”, relata Héctor. Posteriormente, constataron lesiones, quedando el supuesto afectado con apenas unos rasmillones.

La verdadera razón

Héctor contó que “al principio pensé que era una estrategia para robarme, pero no me pidió dinero. Me explicó que se quería matar, que por eso se lanzó, que había tenido problemas con su familia”.

En pocas palabras, todo había sido producto de una ruptura reciente que había vivido el hombre. Asimismo, Carabineros señaló que el hombre tenía una denuncia por violencia hacia su pareja.

Para Alejandra Rossi, doctora en Neurociencias y Ciencias Cognitivas, descarta ese motivo y aseguró que su intención no fue suicidarse, sino llamar la atención. “Buscaba comprensión, cariño, amor. Si una persona comete un daño de esta dimensión, es porque agotó todos sus recursos para comunicarse”.