Las versiones del violento altercado protagonizado por el taxista y el cliclista en Providencia

El violento encuentro entre un ciclista y un taxista en Plaza Italia, Providencia, quedó registrado por el video que grabó un pasajero de un bus. Luego de los hechos, ambos entregaron sus versiones al respecto y lo que habría originado el ataque.

En las imágenes se puede ver como el conductor del auto tiene un arma blanca, la cual utiliza para agredir al ciclista, quien intenta devolver el ataque a los golpes. No obstante, pronto es reducido por el taxista y es ahí cuando otras personas intervienen.

"Me tiró el auto"

La versión del ciclista, Diego Uribe, es que él se dirigía hasta el poniente por avenida Providencia y en un momento, debía maniobrar a segunda pista, pero que por detrás venían dos taxis, cuenta en LUN.

"Señalicé para pasar y justo este taxista se puso al lado mío y comenzó a insultarme. Me decía que yo no debería ir por mi quinta pista. Ahí dejé de hablarle y el tipo me tiró el auto, empujándome a la segunda pista e intentando atropellarme", detalla.

Le rompió el parabrisas

Distinta es la versión del taxista, Gabriel Lizama, quien cuenta que fue el ciclista quien lo agredió en Salvador con Alameda. "Me tiró un escupo y yo me arranqué para no pelear con él. En Plaza Italia había un atochamiento y ahí se acercó para romper el parabrisas. No sabía lo que hacía y me bajé con una cuchilla que no tiene filo".

Sin embargo, el ciclista lo desmiente. "Yo le golpeé el espejo lateral, pero en ese momento él ya estaba abajo con el cuchillo en la mano. No le quebré el parabrisas, solamente el espejo".

Autocrítica y disculpas no aceptadas

Pese a ello, Lizama hace una autocrítica a su comportamiento, asegurando que se "bloqueó" e incluso le pide disculpas al ciclista, quien no las acepta. "Estuvo terriblemente mal porque soy un conductor profesional, que ando en la calle ganándome la plata. Si a usted le quiebran su herramienta de trabajo, quizá tiene este tipo de reacciones no tan lógicas".

"Le pediría disculpas por mí actuar, pero él también tiene que hacer una autocrítica. Si encontró que le tiré el auto, aquí está la patente, va al Ministerio de Transportes y a mí me hubiese llegado la falta pertinente. Pero me siguió y me reventó los vidrios", asegura el taxista.

Diego no acepta las disculpas del conductor, asegurando que él "estaba consciente de lo que estaba haciendo. Encuentro que esa persona es un peligro público. Él tiene nueve causas". Sin embargo, esto último, Gabriel lo descarta de lleno, diciendo: "Usted cree que si eso fuera verdad, ¿me dejarían libre?".