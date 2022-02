Quinto retiro del 10%: estos son los parlamentarios que están a favor de la iniciativa

¿Qué pasó?

Varios son los parlamentarios que se han mostrado a favor de un quinto retiro de fondos previsionales, pese a que el Presidente electo, Gabriel Boric, junto a su ministro de Hacienda, Mario Marcel, le han cerrado la puerta a impulsar una iniciativa como esta.

A favor

Una de las principales promotoras de este proyecto y quien lo ingresó al Congreso en diciembre pasado, es la diputada Pamela Jiles (PH), quien recientemente señaló que “Hemos recibido un portazo del Presidente electo Gabriel Boric, por el quinto retiro, pero tal vez es necesario que los ciudadanos se hagan escuchar con más fuerza para que cambie de opinión y recuerde que hace solo un mes lo votó a favor”.

Hemos recibido un portazo del presidente electo @gabrielboric por el #QuintoRetiro, pero tal vez es necesario que los ciudadanos se hagan escuchar con más fuerza para que cambie de opinión y recuerde q hace solo un mes lo votó a favor.pic.twitter.com/gPZCYZ5qCy — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) February 22, 2022

En la misma posición se encuentra el diputado y presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), quien hace unos días señaló que “no cerramos la puerta a los retiros. Luego de sus dichos, entendemos que Gabriel Boric trae con su gobierno un paquete de medidas económicas para apoyar a los chilenos. Si eso no ocurre, debemos tener la opción de los retiros”.

Mientras que la diputada Marisela Santibáñez (PC), durante la votación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) manifestó que "sin ser populista le digo sí a la PGU y también le digo que sí a un quinto retiro del 10% y en definitiva voy a decirle que sí a todas aquellas iniciativas que vengan a ayudar a nuestro pueblo que tanto ha sufrido”.

En tanto la diputada y senadora electa, Alejandra Sepúlveda (FRVS), también se ha mostrado a favor de una nueva extracción.

"No está en el programa de Gobierno (de Boric) pero entendemos que esos programas no están escritos en piedra, pero al mismo tiempo es la realidad, la urgencia de las familias, las complicaciones que podamos tener, entonces yo creo que uno no puede cerrar la puerta a un nuevo retiro", sostuvo hace unos días.

Además, indicó que “yo voy a votar favorablemente, tanto para los retiros por AFP como por rentas vitalicias”.

Asimismo, la diputada electa, Alejandra Placencia (PC), planteó hace algunas semanas respecto a un quinto retiro que "a partir de marzo, tenemos que evaluarlo. Yo creo que las expectativas que hay respecto de las medidas económicas justamente apuntan a que eso no sería necesario. Sin embargo, hay que evaluarlo en su contexto. Es imposible cerrarle la puerta a priori hoy día".

El diputado Raúl Soto (IND-PPD), también afirmó a fines de enero que apoyará un quinto retiro junto a su bancada "si no se presentan alternativas de apoyos sociales que den seguridad y certeza a la población y mi bancada también".

