Pensión Garantizada: funerarias denuncian que beneficiarios perderán $200 mil para gastos mortuorios

¿Qué pasó?

Distintas entidades relacionadas con el rubro de las funerarias han denunciado en las últimas horas que los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) restarán alrededor de $200 mil pesos en la cuota mortuoria, por lo que han criticado la falta de información por parte del Gobierno.

La denuncia

En específico, en el caso de que una persona haya logrado acceder a la Pensión Garantizada Universal, la ley ahora contempla una cuota mortuoria equivalente a 15 UF (cerca de $470 mil), monto que es menor al que cuentan los beneficiarios del IPS que no cotizan en las AFP y que alcanza los $676 mil.

La situación ha generado ciertos inconvenientes, puesto que los deudos tendrían que costear con su propio dinero la diferencia de estos servicios funerarios, hecho que podría afectar a miles de familias en Chile.

A raíz de lo anterior, Diógenes Igor Woldarsky, presidente de la La Gremial Nacional de Funerarias (Grenafun), dejó en claro que son muchas las personas que aún no se han enterado de esta modificación y que aún no entienden las razones de esta rebaja.

"Nuestro gremio se enteró que las Pensiones Básicas Solidarias y algunas pensiones del IPS, al ingresar automáticamente a la PGU, les cambiaron el nombre de asignación por muerte a cuota mortuoria y ese cambio generó una rebaja sustantiva en la cuota mortuoria de los afiliados al IPS", explicó a Meganoticias.

En esta línea, detalló que "hasta antes del 1 de febrero, a las que eran Pensiones Básicas Solidarias, se les estaban pagando $676 mil y fracción por cuota morturia, que equivale a tres sueldos mínimos no imponibles, y eso es por ley. A contar del 1 de febrero, la PGU cambió e igualó a 15 UF que es lo que otorgan las AFP cuando restan los fondos de los afiliados".

"Lo que nosotros no entendemos es que, siendo una ley que viene a favorecer a los pensionados del IPS, se les rebajó la cuota mortuoria sin dar aviso y sin decirle a las familias, y lo más problemático es que esto ocurrió a partir del 1 de febrero, que entró en rigor la PGU, y nos obligó a todas las empresas funerarias que tuvieron la atención a un cliente IPS bajo el monto de $676 mil a anular y refacturar, ya que el IPS devolvió todos los medios de pago a las funerarias por efectos de este cambio en la ley", sostuvo.

"No entendemos la rebaja"

Woldarsky continuó con su relato y dejó en claro que "el cliente no sabe el cambio que indicó la PGU. Esto se traduce en que al bajar a 15 UF, que son $470 mil y fracción, no va a alcanzar a cubrir un servicio funerario. En este minuto, las familias llegan a consultar por un servicio y se encuentran con la sorpresa que pierden $200 mil por esta PGU".

Para finalizar, el presidente del gremio remarcó que desde el sector "no entendemos por qué esta rabaja, siendo que las personas que eran del IPS pasan a la PGU, no deberían tener ningún cambio. Se supone que la ley viene a favorecer en aumentar e igualar algunas pensiones básicas... Esas pensiones tenían derecho a una cuota morturoa alta y hoy día no la tienen, y eso las familias no lo saben".

Todo sobre Pensión Garantizada Universal