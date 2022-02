Profesor Campusano y comentario sobre Izkia Siches: "Que yo sea anticomunista no me da derecho a faltar el respeto"

¿Qué pasó?

Este martes el profesor Jaime Campusano se refirió al comentario machista que realizó en redes sociales sobre una fotografía de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, referente a parte de su cuerpo y a su vestimenta, luego que la expresidenta del Colegio Médico abordara una polémica sobre su presencia en un mall.

¿Qué dijo?

La semana pasada, en una publicación de redes sociales, Campusano escribió: "Que mal busto...perdón, gusto", lo que generó una serie de reacciones.

Sobre la polémica, en el matinal Mucho Gusto, comenzó explicando que fue "un desafortunado juego de palabras de mi parte".

"Partió, lamento mucho, cuando veo que Izkia puso una foto y cuando uno pone cosas en Instagram, se mete en las redes sociales y eso da a veces, como le he dado yo con este asunto, que hablara gente que me ha acusado hasta de sapo de la CNI", agregó.

"Yo no soy un viejo ofensivo"

Asimismo, dijo que "jamás podría ofender a mujer alguna, menos a Izkia. Jamás fue mi intención que no fuera un juego de palabras, porque yo soy lingüista, yo no soy un viejo ofensivo".

Tras ser consultado acerca de si fue un comentario derivado de su posición política, Campusano aclaró: "Que yo sea anticomunista, no me da ningún derecho a faltar el respeto, el asunto fue, que por la neurona que me queda, si en dos semanas más va a ser ministra del Interior, encontré un poquito atrevido aquello, entonces, ese toque moralista, huevón, a uno de pronto lo traiciona, pero ir en contra de la mujer, nunca y contra ella como persona, solamente pretendí con ese juego de palabras un tironcito de orejas".

Para el profesor, "esto fue manipulado y un poco politizado porque yo no soy zurdo (...). Me arrepiento de haber sido, tal vez, vulgar, porque no quise serlo, nunca lo sería".

Finalmente, indicó que "era simplemente una especie de consejo de abuelo pasado de moda, de lo cual me arrepiento mucho".

