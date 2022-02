Defensora de la Niñez critica al Colegio de Profesores por clases presenciales: "Las condiciones están dadas"

¿Qué pasó?

Este viernes la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se manifestó a favor del retorno a clases presenciales obligatorias por el impacto negativo que tiene en los estudiantes no asistir al colegio, realizando en este sentido una dura crítica al Colegio de Profesores por insistir en poner en duda los beneficios de este plan.

¿Qué dijo?

En Mega Plus, Muñoz señaló que "nosotros hemos sido bien claros en sostener que el retorno a clases presenciales es fundamental, la afectación que ha provocado, particularmente, a los niños que son más vulnerables, la pérdida de las clases presenciales es probablemente algo que sea muy difícil de recuperar, por tanto, tenemos que evitar que se siga manteniendo en el tiempo".

"A nosotros nos parece muy importante la definición que el Presidente electo ha tenido en término de que los colegios son los primeros en abrir y los últimos en cerrar, porque eso marca una posición de la nueva administración en relación con esta materia", indicó.

Críticas al Colegio de Profesores

La posición que ha tenido el Colegio de Profesores no es la correcta, nos parece que desde el punto de vista epidemiológico sobre la base de la cantidad de vacunas que existen, los resultados que han tenido en los niños (…), son elementos de juicio que no pueden desatenderse.

"Yo esperaría que todos estuviéramos disponibles y muy convencidos de que tenemos que hacer todo lo necesario para que la presencialidad sea la realidad, más allá de estar haciendo propuestas negativas en el sentido de que no están dadas las condiciones, trabajar para que las condiciones se den", señaló.

"No podemos pretender que los colegios sean una burbuja"

Por otra parte, sostuvo que "nosotros hemos puesto el énfasis en la importancia de la comunicación en las comunidades escolares, en cómo se ha transmitido, cómo se ha dialogado entre apoderados, profesores, los propios alumnos y las autoridades responsables acerca de cómo se va a desarrollar este retorno a clases porque un hecho de la causa es que por mucho que tú dispongas clases presenciales, si es que los papás no confían, puede que no manden a sus niños al colegio".

"No podemos pretender que los colegios sean una burbuja y sea el único lugar donde tenemos muchas más exigencias que para todos los otros contextos en los cuales exponemos a los niños, o sea, pueden ir al mall, a la playa, a la plaza, pueden estar en todos esos contextos, pero no en el colegio", planteó.

Con relación a lo mismo, dijo que "eso no resulta lógico, no resulta atendible, menos si el impacto que tiene que los niños no vayan al colegio es tan considerablemente grave en su desarrollo vital".

"Nos parece que las condiciones están dadas, así lo hemos sostenido como Defensoría de la Niñez y creemos que esto debe hacerse con mucha fuerza y todos deberíamos estar comprometidos con esa claridad", expuso.

