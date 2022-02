"Es algo que en Chile se podría explorar": vuelve al debate la reducción de horas laborales

En Bélgica reducirán la jornada laboral a 38 horas, es decir, a cuatro días a la semana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Es por ello que vuelve el debate a nuestro país, sobre si se podría implementar una iniciativa similar y seguir con la discusión de proyecto de las 40 horas.

Parte de la población está de acuerdo con esta medida, sin embargo, otros consideran que no es algo que se podría implementar en Chile, debido a la crisis económica y a la productividad en territorio nacional.

"Maravilloso sería para estar tiempo en la casa, con los hijos y salud mental también", señaló una de las consultadas ante los posibles beneficios de la reducción laboral.

Sin embargo, hay quienes creen que no sería buena idea: "Creo que para todos es beneficioso trabajar cuatro días, pero creo que no da la economía para estar trabajando menos", indicó otro. "Si nosotros llegamos al nivel de productividad que tiene Bélgica, sería efectivo y eficiente, si no, no tanto", agregó otro trabajador.

Tema "digno" de analizar

Para los expertos, si bien es un tema que se debería discutir, no es algo que se podría implementar inmediatamente, más considerando la crisis económica, pandemia y productividad de los trabajadores chilenos.

Para el economista Benjamín Villena, son diferentes las realidades de Bélgica y Chile, siendo la economía un punto a considerar. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que se pueda llevar a cabo.

"Me parece que son medidas razonables. Bélgica que tiene más o menos el doble del ingreso per cápita que tiene Chile. La productividad de la gente y el tipo de trabajo que tienen las personas, es desde luego más importante que, en el caso de una economía como la nuestra, que está más basado en trabajo presencial, pero es algo que en Chile se podría explorar".

Otro punto a considerar son las pymes, las cuales podrían sufrir pérdidas al ver "perdido" un día a la semana. No obstante, del gremio, tampoco se cierran a esta posibilidad.

Rafael Cusmille, de la Confederación del Comercio Detallista, indicó que "las condiciones aún no están dadas, sobre todo como hemos tenido la economía en los últimos tiempos. En todo caso, es un tema digno de analizar", concluyó.

Proyecto dormido

De la realidad de Europa a Chile, no está tan alejada. Hace dos años que está "dormido" el proyecto de las 40 horas laborales, iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados.