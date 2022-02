Sujeto ingresó a un SAPU de Lo Espejo para asaltar a pacientes que esperaban por atención

¿Qué pasó?

Un insólito atraco tuvo lugar este miércoles en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana, luego que un sujeto ingresara a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) para asaltar a los usuarios que aguardaban en la sala de espera del recinto asistencial.

Los hechos

Según confirmó la dirección del SAPU situado en las inmediaciones del “Barrio Chino” de Lo Espejo, un individuo llegó al lugar para analizar el escenario e identificar a sus eventuales víctimas.

En las imágenes captadas por las cámaras de televigilancia se le ve merodear unos segundos al interior de la instalación, para luego salir unos minutos y preparar el asalto.

Momentos después, retorna al recinto médico y extrae un arma para intimidar a una mujer, a quien logra sustraerle su cartera.

Asimismo, es posible apreciar que otra mujer y un hombre logran hacer abandono del lugar antes de ser asaltados por el antisocial, quien luego se retira serenamente de la posta.

¿Qué se dijo?

"Lo peor de todo es que aquí no hay guardias, no hay policías. Lo Espejo no tiene ley. Aquí nunca hay un retén móvil”, señaló uno de los testigos del hecho, mientras que la directora del SAPU ya estampó una denuncia para dar con el responsables

Paula Álvarez, directora del Cesfam Julio Acuña Pinzón, pidió mayor resguardo policial y afirmó a Radio Biobío que "ante el hecho ocurrido en nuestro servicio de urgencia realizamos la denuncia correspondiente, sobre todo porque se trata de un hecho violento aislado, nosotros no había tenido este tipo de delitos anteriormente, entendiendo que igual estamos en un territorio complejo”.