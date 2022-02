Chilena ubicada en Ecuador niega violencia por parte de su pareja pese a sospechas de su familia

La mañana de este viernes Vania Morales Olivares, joven que se encontraba desaparecida en Ecuador y que fue ubicada el miércoles, descartó que hubiera sido agredida por su pareja, pese a que su familia sospecha lo contrario.

En el matinal Mucho Gusto, la joven de 23 años explicó, entre otras cosas, unas fotos con moretones que envió a su expareja y padre de su hijo pequeño, además de un pedido de ayuda.

El viaje

Vania conoció a Gabriel, de nacionalidad ecuatoriana, por redes sociales. El 8 de octubre emprendió un viaje a ese país junto a su hijo, sin embargo, el jueves 3 de febrero fue el último día que se comunicó con sus cercanos, por lo cual su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia, la cual dio resultado y fue encontrada el pasado miércoles.

La explicación de Vania

Tras ser consultada por el envío de imágenes con moretones, la joven señaló que "eso fue bajo los efectos de una pastilla que se llama clonazepam, y fue que yo me había tomado uno o dos días antes, hay un día que yo no recuerdo, y yo confundida pensé que mi pareja me había golpeado".

Sobre lo mismo, detalló que "un día que tuvimos un disgusto con mi pareja fue una (pastilla de clonazepam) de 2 miligramos, después yo estuve despierta todo el día, no me causó efecto ni nada. En la noche nos acostamos y al otro día yo desperté, no sé si con el efecto porque yo la verdad de ese día no recuerdo absolutamente nada y por lo que le dicen en el parte médico a mi pareja, yo me había tomado 10 pastillas".

"Los moretones se generan porque ella reaccionó agresivamente"

Su pareja, en tanto, manifestó que Vania "estaba intoxicada y ellos lo que le hicieron fue desintoxicarla en el momento. Le dijeron que los efectos duraban 16 horas, que no era necesario llevarla al hospital porque estaba todavía consciente".

"Los moretones se generan porque ella reaccionó agresivamente, yo la intenté hacer despertar… eran las 18:50, ella pasó durmiendo todo el día . Primero medio despertó, medio sonámbula y me dio un beso", sostuvo.

"La moví más fuerte para que se despertara para las clases y ella se levantó agresiva. Yo lo único que pude hacer para poder controlarla era agarrarla de las muñecas, ella se movía, me quería morder, rasguñar, incluso agarró un cartonero, no sé si para hacerse daño ella o a mí", agregó.

Según Gabriel, "las contraindicaciones del clonazepam puede ser depresión, ansiedad o agresividad. Yo como no puedo mover de la cintura para abajo, mi única opción para resguardar la seguridad de ella como la mía fue subirme encima de ella, con mis manos agarrar sus muñecas y en los codos de ella poner mis piernas".

"Mi intención nunca fue suicidarme"

Vania precisó que "después que pasó todo esto, después que me había tomado los clonazepam, después que me había desintoxicado, obviamente todavía me iba a quedar efecto, eso dura entre 16 y 17 horas. Me fui al cuarto donde dormía yo con Gabriel, me puse a llamar a Osvaldo (su expareja) y le empecé a contar a él, yo confundida porque no sabía qué había pasado, fui y le dije ‘oye él me maltrató’, yo confundida, drogada, porque no estaba consciente. Tampoco recuerdo haberle mandado los mensajes".

"Mi intención nunca fue suicidarme, matarme, ni hacerme daño, mi intención ese día fue olvidarme de los problemas, dormir un rato, despertar y ya. El problema es que la pastilla no me hizo efecto inmediatamente, incluso con mi pareja nos fuimos a pagar el curso que estamos haciendo, yo de entrenadora física y él de director técnico. Nos fuimos en la noche a pagar eso y después volvimos a la casa, dormimos y yo al otro día es que no recuerdo nada. Yo no sé si la pastilla me causó ese efecto, ahí yo se supone que tomé más pastillas", añadió.

Las dudas de la familia

Sin embargo, pese a las explicaciones, Guillermo Morales, padre de Vania, continúa con dudas respecto a lo que sucedió.

"Si un padre recibe y se le muestran dos fotos con moretones y se plantea una conversación donde ella pide ayuda llorando, pide que la saquen del país ¿qué haces tú?", comenzó diciendo.

Además, explicó que no pudo llamarla porque "el teléfono de ella estaba incomunicable, el de Gabriel no lo tengo, entonces cómo te comunicas".

"Yo me comuniqué ayer con ella, estuvimos conversando, pero yo sigo manteniendo las dudas. Esto no está bien... Yo creo como sentimiento de papá que acá hay una agresión y hay un problema y ella intentó pedir una ayuda y lamentablemente como estamos tan lejos no logramos llegar en el momento justo que deberíamos haber llegado. Esa es mi sensación como papá", planteó.

También manifestó su intención de viajar a Ecuador: "Quiero verla, quiero abrazarla, sentir que está bien y ahí recién me voy a quedar tranquilo... Mientras yo no me saque esa sensación, ese dolor, eso que pasó en estos cuatro días fue terrible, no se lo doy a nadie. Hice lo imposible dentro de los nervios que tenía y a mí no me cuadra, hay detalles que yo sé que no son".