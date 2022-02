Ubican a joven chilena desaparecida tras ir a Ecuador con pareja que conoció por redes sociales

Vania Morales Olivares, es una joven Limachina que se fue a Ecuador junto a su hijo pequeño tras conocer a un sujeto por redes sociales, sin embargo, hace algunos días había perdido contacto con su familia, generando gran preocupación en sus cercanos.

La mujer de 23 años apareció recientemente afirmando que había tenido un problema con su actual pareja de nacionalidad ecuatoriana y negando que hubiera sido agredida por él, sospecha que tenía la familia tras haber enviado fotos con moretones.

El viaje

Vania se fue el 8 de octubre pasado a Ecuador junto a su hijo pequeño, con el compromiso de regresar a Chile el 8 de febrero, ya que ese fue el acuerdo que alcanzó con el padre de su hijo tras dar la autorización para viajar.

No obstante, la preocupación se instaló cuando la joven hace una semana se contactó con su familia por WhatsApp, donde envió fotografías con moretones.

El último contacto

Su padre, Guillermo Morales señaló que Vania se había comunicado por última vez por videollamada con el papá de su hijo el pasado 3 de febrero a quien le dijo: "Te voy a mandar rápido las fotos, ayúdame, por favor, ayúdame".

La videollamada la hizo con el teléfono de su actual pareja, ya que este último habría roto el aparato de su hija. "Fue una conversación cortísima", señaló Morales a La Estrella de Valparaíso.

La familia comenzó a preocuparse cuando vieron a su hija rapada y que antes de perder contacto, su pareja en Ecuador solicitó dinero supuestamente para cubrir gastos de la joven allá.

La ubicación

Tras la intensa búsqueda, este miércoles funcionarios del Ministerio de Gobierno de Ecuador informaron que la joven había aparecido y que se encontraba en Cuenca. Que incluso habría podido comunicarse con sus padres, según el medio local El Universo.

Por otra parte, en una conversación con 24 Horas, la misma Vania tras ser contactada señaló: “Estoy bien, ahora estoy aquí con mi pareja, obviamente habíamos tenido un problema pero lo solucionamos como toda pareja”.

“Fue una discusión ingenua, o sea, algo tonto. No me agredió, fue como toda pareja”, agregó.

Sobre las fotos con hematomas, la joven indicó que “yo, sin tener conciencia del efecto de lo que es la clonazepam él me trató de despertar porque ahora me contaron todo lo que pasó, y yo desperté primero amorosa. Después un poco más agresiva y para sostenerme para que no le hiciera nada a él ni a nadie se puso encima mío con su rodilla en los brazos, pero no con la intención de querer golpearme. No hubo agresión, lo que hubo fue que él me trató de controlar y por eso yo tenía esos moretones en los brazos".

Preocupación por el niño

Por otra parte, su excuñada, Katherine Arancibia, hermana del padre de su hijo, indicó a Chilevisión que "se suponía que ella se iba con regreso, se supone que ella regresaba el 8 de febrero, que eran los cuatro meses que había acordado con el papá de su hijo".

"Se supone que el niño debería estara acá junto a ella, cosa que no pasó", agregando que "nos preocupamos mucho porque es un menor de edad, el niño tiene 4 años".