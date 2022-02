Hermana de taxista desaparecido en Viña: "Cada vez se apaga esa luz de esperanza de encontrarlo con vida"

Juan González, el taxista desaparecido en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, ya cumple un mes sin que se sepa de su paradero y aunque todo apunta a un secuestro, la familia comienza a perder la esperanza de encontrarlo.

Su hermana, Elizabel González, conversó con Meganoticias, quien comentó nuevos detalles de este caso que ha conmocionado a la región de Valparaíso.

"Siempre tuvimos la esperanza que lo encontráramos, pero con la información hemos ido recibiendo, nos damos cuenta de que cada vez se apaga esa luz de esperanza de encontrarlo con vida", comentó la mujer.

En lo que se refiere a la hipótesis de que si se conocían los involucrados con la víctima, ella lo negó por completo, incluso descartando la posibilidad de rencillas por drogas.

"No los conocía, no hay nada que los vincule. Fueron periciados sus teléfonos, el auto y no se encontró absolutamente nada, tampoco drogas, como algunos decían", aseguró.

Detenidos

Hasta el momento, hay dos personas detenidas, entre ellos un menor de edad, por el presunto secuestro de Juan González.

Según datos expuestos en la audiencia de formalización de los detenidos, González fue abordado por un supuesto pasajero en Viña del Mar, quien lo llevó hasta el sector de Playa Ancha.

El sector sindicado como el lugar del secuestro, en la calle Crisol de dicho sector, es lugar habitual de robos y actos delictuales. Hace unos meses, en la misma calle, una menor y un Carabinero resultaron baleados.

Tercer involucrado

Ahora la investigación de la desaparición del taxista estaría apuntando a encontrar a un tercer involucrado en su secuestro, siendo la prioridad encontrar una pista que conduzca hasta su paradero.