Involucrado en accidente con papá de Gary Medel asume responsabilidad: "No estoy de acuerdo con la funa"

El padre de Gary Medel, Luis Medel, se vio involucrado en un accidente de tránsito en la comuna de Quilicura. El conductor del auto que causó el choque al realizar una mala maniobra, rompió el silencio y asumió la culpabilidad de los hechos.

Tras este accidente de tránsito, que tuvo lugar en las calles Marcoleta y calle O'Higgins, el futbolista denunció haber recibido amenazas a través de sus redes sociales. Sobre ello, el causante del accidente descartó tener relación con estas personas que amenazaron al defensa nacional.

Hechos

Una mala maniobra pudo haber acabado en un fatal accidente. En las imágenes, se muestra que el conductor que venía por tercera fila, de imprevisto dobló por la izquierda, siendo impactado por el vehículo negro.

Este último vehículo iba conducido por el padre del seleccionado nacional. Como consecuencia del accidente, el menor de edad que iba en el auto gris resultó lesionado.

"Fue mi responsabilidad"

Arón Fuentes, protagonista de este accidente automovilístico, conversó con Meganoticias y asumió la culpabilidad de los hechos.

"Fue mi responsabilidad y mi hijo está mejor. Yo reconozco que realicé esa mala maniobra, pero no estoy de acuerdo con la funa Gary Medel. Yo no conozco a la gente que hizo ese tipo de cosas", aseguró, refiriéndose a una serie de amenazas recibió el futbolisya a través de redes sociales, donde incluso publicaron la dirección en donde viven.

Lo habrían increpado

El jugador salió en defensa de su padre y explicó la versión de este, ya que en el video captado por una cámara de seguridad, Luis Medel abandonó el lugar del accidente.

"Si bien es cierto que mi papá se fue del lugar en un momento, lo hizo porque se asustó al ser insultado e increpado, tanto desde el auto que se cruzó, como de un motociclista que lo salió persiguiendo", remarcó a través de historias de Instagram.

La versión de Arón es que en ningún momento lo increpó y que se acercó a él para reconocer su error y que habló con el papá de Medel: "Él sabe que yo no lo amenacé y tampoco fui de una manera prepotente".

"A mí me pareció raro que él se haya retirado del lugar, pero a mí no me importó, porque tenía que llevar a mi hijo a la urgencia", detalla Arón.

Investigación

Actualmente, este caso está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte quien podría, eventualmente, citar a ambos involucrados.