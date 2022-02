"Asesinos viales": padres de joven estudiante de periodismo fallecida por atropello claman justicia

El aumento explosivo de accidentes de tránsito es una situación que preocupa a las autoridades del país. En 2021, se registró la peor cifra en 13 años: casi dos mil personas murieron en estas circunstancias.

Según números entregados por Carabineros, el año pasado hubo más de 80 mil accidentes de tránsito, siendo las principales razones el exceso de velocidad y la imprudencia de conductores.

Uno de los casos que conmocionó a la Región Metropolitana, fue el atropello de Isidora Bravo, una joven de 22 años que cursaba primer año de periodismo y que halló la muerte cuando un camión de gas la atropelló en Cardenal José María Caro con Vicuña Mackenna el pasado 2 de octubre del 2021.

En las imágenes se obervas que Isidora cruzó la calle por un paso habilitado y con luz verde pero el camión no se detuvo, la atropelló y arrastró durante 50 metros. Aunque se dio a la fuga, a dos kilómetros de distancia del lugar del accidente fue detenido.

Loreto García, madre de Isidora, lamenta lo sucedido: "Arrasó con nuestra hija cincuenta metros, no paró. La abandonó y dos kilómetros más hacia el sur, lo detuvieron”.

"No puede haber asesinos viales, ya basta de tener miles de personas muertas el año en mano de conductores que no supieron como reaccionar", pide el padre de Isidora, Jaime Bravo. A cuatro meses de su muerte, siguen pidiendo justicia.

Cumple condena en su casa

El conductor implicado en el atropello y muerte de Isidora, pese a que fue detenido por Carabineros y quedó en prisión preventiva, le dieron la posibilidad de pagar fianza y así cumplir condena en su casa.

"El asesino de nuestra hija se encuentra en su casa, esperando que el juicio avance. Estamos tristes por esa parte. Teníamos la tranquilidad de que estaba en prisión, pero ya no", lamenta el padre de Isidora.

Las ironías de la vida

Paradójicamente, Jaime Bravo, abuelo de Isidora, es ingeniero en tránsito. Por décadas ha aparecido en televisión hablando sobre los peligros al volante y cómo prevenirlos.

"Durante 48 años he estado predicando la mejor de prevenir accidentes viales. No puede ser más tremendo que me haya ocurrido esto", lamenta él.

Este reconocido ingeniero en tránsito pide que se haga justicia con el caso de su nieta y que estos accidentes fatales no se sigan repitiendo en el tiempo.

Radiografía al conductor chileno

Bravo aseguró que al conductor chileno le falta educación, más por el tipo de accidentes que ocurren, sin contar también los hechos de violencia que se viven a diario en la ciudad.

"Cuando uno sale a Santiago, se da cuenta de que el chileno maneja enojado. Como si estuviera buscando a quién le echa perder la vida y si alguien lo quiere adelantar, por arriba, muerto me vas a adelantar. Nuestro conductor requiere educación", sugiere.

Y sobre los accidentes, una conducta reiterada es que los conductores involucrados se dan a la fuga, lo que puede ser contraproducente.

"Al darse a la fuga es mucho mayor la causa penal que el haberse quedado. Uno tiene que comprender que debe auxiliar a la víctima. Es el llamado que hacemos. Ser persona y ayudar, a tomar las medidas necesarias para que la víctima pueda vivir", indica el Capitán de Carabineros.