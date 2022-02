San Pedro de Atacama, Pucón y El Quisco retroceden a Transición: Qué significa esta fase del plan Paso a Paso

¿Qué pasó?

Desde este miércoles son varios los balnearios y lugares turísticos que retroceden a fase de Transición, según informaron desde el ministerio de Salud en el último balance acerca de la situación de la pandemia en el país.

Balnearios que retroceden a Fase 2

Según las autoridades, este retroceso se hará efectivo el miércoles a las 05:00 de la mañana para las comunas de San Pedro de Atacama, El Quisco, El Tabo, Algarrobo y Pucón, entre otras.

¿Qué significa la fase de Transición?

Este retroceso no contempla cuarentenas, pero conlleva restricciones que están relacionadas principalmente con los aforos, por ejemplo, en la realización de actividades sociales, comerciales y deportivas.

En ese sentido, los habitantes de comunas en Fase 2 de Transición pueden seguir desplazándose entre ciudades o regiones, aunque se les exigirá el Pase de Movilidad en determinados casos.

Cabe destacar que hay que mantener y reforzar las medidas de autocuidado como exigencia de uso de mascarilla y distancia física, y se refuerza el llamado a mantener medidas como el lavado de manos y la ventilación de espacios.

¿Cuáles son los aforos?

Reuniones en residencias particulares

Máximo 5 personas. Pueden ser 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público (comercio, museo, parques de diversión, ferias laborales)

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

Atención en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Siempre debe haber 2 metros de distancia entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, solamente asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros de distancia entre las máquinas.

Actividad física y deporte

En lugares abiertos: máximo 10 personas.

En lugares cerrados: máximo 5 personas y solo si todas poseen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Los asistentes deben tener una ubicación fija durante toda la actividad, con una distancia de un metro entre los participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo se reduce a la mitad.

Lugar cerrado: solo permitidos si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad, con un 20% del aforo total definido y máximo 50 personas.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metros de distancia entre ellos, con aforo de una persona cada 8 metros cuadrados. Está prohibido el consumo de alimentos.

Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: solo con Pase de Movilidad, máximo 50 personas.

Actividades con interacción entre asistentes

Son eventos en que los asistentes no mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen un metro de distancia entre ellos, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos (fiestas, por ejemplo).

Se debe cumplir con:

Aforo de 1 persona cada 10 m2, solo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, únicamente con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor

Máximo 5 personas en total. Máximo 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades presenciales en Centros Día (adulto mayor)

Solo para actividades individuales con agendamiento previo.

Asistentes solo con Pase de Movilidad.

Todo sobre Plan Paso a Paso