Rodrigo Sepúlveda llama a no estigmatizar a migrantes por violencia en el norte: "No me gusta cuando se generaliza"

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió este domingo al aumento de la violencia en algunas regiones del norte del país, específicamente en la región de Tarapacá, en donde los homicidios aumentaron en un 183% en el último año.

Tras conversar con el Fiscal Regional y Gobernador de Tarapacá, el periodista hizo un llamado a las autoridades a hacerse cargo de la seguridad pública, y a la población a no estigmatizar a los migrantes.

¿Qué dijo Sepúlveda?

"Es impactante lo que me dice la gente que está viviendo allá, el nortino que nació allá y que está sufriendo hoy, porque no pueden vivir tranquilos. ¿Si al final qué es lo que uno pide? Uno pide vivir tranquilo, salir, pasear, hacer las actividades que uno quiere sin miedo y sin temor", comenzó señalando Rodrigo Sepúlveda.

"Y eso no es solamente el norte, también es el sur y es Santiago. Entonces el rol que le toca ahora a la (futura) ministra Izkia Siches es tremenda responsabilidad. Pero hay una oportunidad. Yo siempre digo que las grandes crisis son grandes oportunidades", remarcó.

"Esto es igual que una enfermedad. Primero, uno tiene que asumir y observar el diagnóstico y luego buscar una solución real y concreta, y asumir. Hagamos una autocrítica a lo que no hemos hecho, y lo que está realizado, de aquí hacia adelante empezamos a construir", añadió el periodista.

Llamado a no estigmatizar a migrantes

"Todos queremos que vengan extranjeros. Yo tengo muchos amigos colombianos, peruanos y venezolanos que son brillantes en sus pegas. Personas trabajadoras, honestas y profesionales, entonces yo no soy quién para hablar mal del extranjero que viene a Chile. Las experiencias mías, personales, con extranjeros son extraordinarias, a nivel humano y profesional", aseguró el conductor de Meganoticias Alerta.

Sin embargo, recalcó que existen chilenos cuya experiencia con extranjeros "es pésima, porque se basa en delincuencia, criminalidad, homicidios y drogas, y eso no puede existir. ¿Por qué van a venir acá a hacer eso en nuestro país? ¿Por qué se les van a abrir las puertas de par en par si vienen a hacer eso?".

"Vengan a nuestro país, los abrazamos, los recibimos con alfombra a roja, pero a aportar, a amar, a disfrutar, a crecer. Yo conozco dentistas, gerentes, periodistas, de todo acá, extranjeros que vienen a aportar y que lo hacen mejor que muchos", manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a no estigmatizar a la población migrante: "No me gusta cuando se generaliza y se dice que los extranjeros vienen acá y que todo esto es culpa de ellos. Eso no es así. Cuidado con generalizar. Hay que puntualizar, hay que ser claro hacia dónde va el dardo, porque acá hay culpables y a ellos hay que sancionarlos".

Sobre la paralización prevista para este lunes en la región de Tarapacá, Sepúlveda señaló que "este paro tiene un fondo, es gritarle al país lo que nosotros queremos en la zona, que es paz y seguridad. ¿Están pidiendo algo raro allá, están pidiendo algo extraño? Están pidiendo vivir tranquilos con sus hijos y poder pasear", sentenció.

Todo sobre Rodrigo Sepúlveda

Todo sobre Migrantes