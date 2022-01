Hermana de padre asesinado junto a su hija en Ovalle: "Tengo miedo de salir a la calle, que nos puedan hacer algo"

La mañana de este martes, la hermana del padre de 26 años que fue asesinado junto a su hija de 6 en la ciudad de Ovalle la noche del domingo, pidió justicia para ambos.

En el matinal Mucho Gusto, Tamara, manifestó estar “muy mal porque arrebataron la vida de mi hermano y la de mi sobrina de 6 años que tenía derecho a vivir, era una persona inocente”.

“No sé cuáles fueron los motivos o las razones, por qué lo hicieron, yo no sé qué pasó por sus cabezas, yo no sé por qué atentar contra la vida de dos personas, no sé cómo la delincuencia puede ser tan indolente y llegar a este punto. Yo lo único que pido es justicia por mi sobrina y mi hermano”, manifestó.

Asimismo, dijo que "se hablan tantas cosas, mi hermano dejó el auto estacionado para ir a comprarle algo a mi sobrina en el negocio. A mi hermano lo mataron a quemarropa, la gente ahí dijo que a mi hermano lo mataron a quemarropa, a mi hermano le dispararon en el pecho y a mi sobrina lo que dijo el hospital, es que tenía la bala en la cabeza".

"Yo sé que mi hermano se paró ahí para comprarle algo a mi sobrina, porque si mi hermano estuviera metido en delincuencia, en algo, lo que se habla de narcotráfico, eso es mentira, mi hermano no era así, era una persona temporera acá y trabajaba", expresó la mujer.

Pide justicia

Por otro lado, Tamara indicó: "Yo ahora pido justicia por mi sobrina porque le apagaron su luz, apagaron su vida. Mi mamá y mi cuñada parieron a mi hermano y a mi sobrina para ser libre, para tener derecho a vivir, a respirar, a sentir, mi sobrina tenía derecho a ir a la escuela, a ser adolescente, adulta, le apagaron su vida. Los niños no se tocan, yo no sé qué pasó por sus cabezas, ellos están respirando aire puro y nosotros aire con dolor".

"Mataron a mi único hermano, al hijo más chico de mi mamá y a su nieta, a mi cuñada le mataron a su única hija, ella dice ‘yo no tengo por quién vivir, por quién luchar, por quién respirar’. Yo tengo miedo de salir a la calle, que nos puedan hacer algo porque uno nunca sabe, yo lo único que le pido al señor Presidente que esto no quede impune, están matando gente inocente que tiene derecho a vivir, a ser feliz. Yo no sé qué le pasa a la delincuencia, cómo van a ser tan indolentes, yo no sé si los que hicieron esto si tendrán algún peso de conciencia, no me explico, me gustaría saber qué está pasando ahora por sus cabezas, mataron a dos personas, no se pusieron en el lugar de mi mamá", expresó.

Finalmente, Tamara mencionó que "mi hermano no era narcotraficante, porque ellos se compran ropa todos los días y mi hermano no sabía lo que es comprarse un par de zapatillas y si nosotros fuéramos narcotraficantes tendríamos casa propia, terreno, estábamos juntando plata para la vivienda porque yo tengo 40% de vulnerable para tener una casa propia de donde nadie nos eche porque nosotros arrendamos".

El crimen

El hombre y su hija fueron asesinados durante la noche del domingo recién pasado en plena vía pública en la ciudad de Ovalle, Región de Coquimbo.

Según información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI) el crimen habría ocurrido mientras el adulto y la niña circulaban por dicha población El Mirador 2, cuando de pronto fueron interceptados por un vehículo que habría impactado en la parte posterior del móvil.

Posteriormente, uno de los sujetos descendió del auto con un arma de fuego y habría disparado en varias oportunidades en contra de los dos ocupantes.

Debido a la gravedad de las lesiones, tanto el joven como la pequeña tuvieron que ser trasladados hasta el Hospital Provincial de Ovalle. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por personal médico del recinto hospitalario, fallecieron a las pocas horas después.