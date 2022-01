Madre de Tomás Bravo critica investigación a casi un año de su muerte: "Los errores hoy pasan la cuenta"

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, se refirió en duros términos a los pocos avances de la investigación para esclarecer la muerte de su hijo cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de febrero de 2021 tras 9 días de búsqueda.

¿Qué dijo?

En Meganoticias Alerta, Estefanía señaló que está "más que nunca con rabia y pena, el tiempo no hace que uno se olvide o que se sienta mejor, a mí el tiempo me ha demostrado que no es así, sobre todo en las condiciones en las que estoy yo y el caso de mi hijo, donde todavía no hay una verdad".

"Uno intenta buscar miles de cosas, de golpear miles de puertas, uno no se queda aquí sentada o acostada llorando...no he podido vivir mi luto porque no puedo e intento buscar de muchas formas verdad, no justicia porque uno no puede hacer justicia, intento hacer muchas cosas por mi hijo y aún seguimos igual", agregó.

Críticas a la investigación

En la entrevista, Estefanía manifestó que "los errores hoy pasan la cuenta y estamos como estamos por culpa de una mala investigación de parte del Ministerio Público, la cual la propia fiscal Marcela Cartagena hace dos semanas admitió los errores de la Fiscalía a casi un año, recién ahora".

También cuestionó la labor realizada en su momento por el fiscal jefe de la provincia de Arauco, José Ortiz: "Él sigue como fiscal y va a seguir cometiendo errores tras errores con otras personas".

En ese sentido, a juicio de Estefanía el principal error en su momento fue "querer cerrar un caso".

En cuanto a la investigación, indicó además que "ellos lo que tienen son pruebas científicas nomás, pero lo que falta es la respuesta de esos peritajes (pendientes), pero en temas investigativos no hay nada, como dijo mi abogado, no se logra ver bien nada".

"Hemos tenido cosas por investigar y quedan en la nada"

También manifestó su molestia "porque hemos tenido cosas por investigar y quedan en la nada, quedan ahí y lo peor es que juegan con mi dolor y esto lo hablo por la señora Marcela Cartagena, si bien yo rescato varias cosas que ella está hacienda en la investigación, ella igual no es del todo honesta y lo digo porque hace minutos atrás estuve conversando con alguien y me comentó algo que me dio mucha rabia, no puedo comentar ese tipo de cosas, pero es sobre la investigación. Me dicen ‘no podemos seguir investigando este tipo de cosas por falta de pruebas’ pero resulta que sí hay más pruebas y lo dejan en la nada, entonces eso es lo que me da rabia porque me dicen una cosa y al final no es así".

Acerca de la última reunión con la fiscal Cartagena

Sobre la reunión con la fiscal Cartagena, precisó que fue "lo mismo de siempre, que se está trabajando, que se están haciendo muchas pericias, que están los mejores científicos, que hay peritos internacionales, que hay que tener paciencia. Yo puedo tener paciencia para que se trabaje bien, para encontrar una verdad, pero a veces uno no entiende por qué tanta la espera y por qué dar vuelta en lo mismo".

En esa línea, dijo que ampliar la investigación “es lo más probable, eso es lo que yo pregunté el otro día en la reunión y mi abogado dijo lo mismo, posiblemente sí porque están a la espera de estos exámenes que se van a demorar meses y si es lo único que hay, hay que esperar nomás, que digan algo, que arrojen algo y yo siempre he dicho, yo lo único que espero es transparencia y se lo dije a la señora fiscal, que trabajen con responsabilidad y que no haya más errores, porque no se puede estar jugando con el dolor de una mamá o de un papá, yo hablo de todos, de toda una familia y de mucha gente que ama a mi hijo y también con la memoria de mi hijo no se puede estar jugando".

En su reflexión final Estefanía manifestó que "a mí el tiempo me ha demostrado que mi hijo ya no va a volver y que nada de lo que pase, aunque se haga justicia, va a sacar el dolor, todo lo que pasó ya está hecho y no va a volver atrás. Yo lo único que pido es que las personas que le hicieron daño a mi hijo estén presas, que no vuelvan a salir nunca más porque no quiero que le vuelva a suceder a otro niño".

"Cuando uno hace justicia es para que a otras personas no les pase esto, porque a tu hijo no te lo van a devolver, no van a reparar el daño que hicieron", concluyó.

