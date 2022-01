Desaparición de taxista en Viña del Mar: encuentran teléfono celular que pertenecería a asaltante

A siete días de la desaparición del taxista viñamarino Juan González, de 39 años, su familia se encuentra desesperada, ya que pese a los esfuerzos por encontrarlo aún no hay rastros de su paradero.

Angélica, su hermana, entregó algunos antecedentes de la búsqueda en el matinal Mucho Gusto, donde incluso reveló un hallazgo que podría ser clave para encontrar a Juan y que permitiría esclarecer lo sucedido, puesto que en las últimas horas ha trascendido la hipótesis de un posible secuestro o robo.

"En el auto también se encontró, y esto es bien importante... a uno de los delincuentes se le quedó su celular y eso ha sido clave para la investigación", expresó la mujer.

Dicho esto, recalcó que "solamente sé que se encontró el teléfono de mi hermano y el de una tercera persona, que al parecer es de uno de los delincuentes, pero mayor información no tenemos al respecto".

"Sabemos que podemos llegar por intermedio de ese teléfono a mi hermano, y eso fue de un principio. Cuando el auto se encontró, se encontró el teléfono de mi hermano en el lugar en que siempre lo manejaba, y el de la otra persona estaba atrás", expuso.

La última llamada de Juan

Angélica también comentó acerca de una llamada que se concretó durante la noche del jueves (día que desapareció) y que fue más bien breve. En aquella instancia, Juan le habría comentado a su madre que faltaba poco para que terminara su jornada laboral y que volvería pronto a casa. Sin embargo, eso no sucedió.

"Mi mamá habló con mi hermano a las 21:35, que fue la última llamada, el jueves. Él salió a trabajar a eso de las 19:30-20:00, entonces, él se iba a dar unas vueltas un ratito porque mi sobrino estaba enfermito y no había tiempo para que él saliera, porque como él lo cuida...", sostuvo la hermana de Juan.

No obstante, manifestó que "a las 21:35 mi mamá lo llamó para saber dónde estaba y él le dijo 'mamita, estoy en la última subida, me doy media vuelta y me voy para la casa'. Esa fue la última llamada que tuvo con mi hermano, de ahí no se supo nada más".

"Mi hermano trabajaba desde Peñablanca hasta Viña (del Mar), no pasaba a Valparaíso, tenía que ser hasta Viña... Lo extraño acá es que hubo un desvío, porque mi hermano no frecuenta el recorrido de Valparaíso, entonces hay algunas cámaras donde muestran que pasó por avenida España, entonces eso fue lo primero que a nosotros nos causó extrañeza, porque él no hace ese recorrido", indicó la mujer.

"Yo creo que mi hermano debe haber estado en el límite de Viña y Quilpué. Él se iba a dar una vuelta más y con eso regresaba a su casa. En esa última vuelta algo pasó. Ahí fue cuando lo interceptaron", planteó.

Video muestra al vehículo horas antes de ser encontrado

Durante la mañana de este miércoles se dio a conocer un nuevo antecedente respecto a la desaparición de Juan González, debido a que una cámara de seguridad ubicada en un domicilio de Viña del Mar registró el momento en que el vehículo del hombre pasa por una calle -al parecer- en la mañana del viernes y horas antes de que fuese hallado abandonado.

Las imágenes fueron emitidas en el matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, y en ellas se aprecia al colectivo circulando por una calle que iba en bajada. Pese a este antecedente, hasta el momento no se ha confirmado quién era la persona que iba tras el volante.